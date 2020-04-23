Многие жители Новосибирска могли переболеть коронавирусной инфекцией намного раньше, чем начали проводить тестирование на COVID-19. Так считают сами горожане, перенесшие в этом сезоне неспецифический грипп и пневмонию. Такую версию оглашают и специалисты. Они подтверждают высокую вероятность того, что новый тип коронавируса давно «гуляет» среди сибиряков, у которых даже мог сформироваться к нему массовый иммунитет. Есть ли объективные основания это утверждать – в материале «Континента Сибирь».

После широкого освещения в СМИ симптоматики новой вирусной инфекции, многие из тех, кто переболел гриппом и ОРВИ с осени 2019 года по весну 2020 года, начали подозревать у себя именно COVID-19. Напомним, согласно последним опубликованным методическим рекомендациям ВОЗ, для COVID-19 характерно наличие таких клинических симптомов, как повышение температуры тела (в более чем 90 % случаев), сухой кашель (80 %), одышка (55%), утомляемость (44 %) и ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 %).

Уверенность многих в перенесенной коронавирусной инфекции можно было бы списать на общий моральный фон в обществе и особенности личного восприятия. Ведь как известно, стоит открыть Большую медицинскую энциклопедию – и можно найти у себя все описанные в ней болезни. Однако, даже если не брать в расчет субъективные оценки, внимание обращает большое число переболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией за последние месяцы.

Так, по официальным данным с сайта Росстата НСО, в марте этого года заболевание гриппом зафиксировано у 454 человек в регионе. Это в 2,7 раза больше, чем в марте 2019 года, когда диагноз «грипп» врачи поставили 170 пациентам. Острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в марте 2020 года переболели, по официальной статистике, 82464 жителей области. В марте прошлого года – 75446. Прирост составил 7018 человек, или 9,3%.

Как известно, пневмония — это одно из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции. Непривычно большое число пневмоний, начиная с осени прошлого года, фиксировалось в разных субъектах России, в том числе и в сибирском регионе. Так, жители Краснообска в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» рассказали о частых случаях постановки диагноза «атипичной пневмонии» в рабочем поселке в декабре 2019 года. Согласно медицинским справочникам, термин «атипичная пневмония» объединяет инфекционно-воспалительные поражения легких, вызываемые не характерными возбудителями – пневмококками, а устойчивыми к пенициллину хламидиями, микоплазмами, легионеллами и вирусами.

«Перед Новым годом в Краснообске такой диагноз ставили очень многим. Полное отделение инфекционное было, и течение болезни у всех стремительное. За сутки люди попадали в стационар. В наших школах предупреждали родителей, что желательно отменить посещения всех предновогодних мероприятий в общественных местах с большим скоплением народа», — рассказала жительница Краснообска Марина.

Тяжелую пневмонию в конце прошлого года довелось пережить другой жительнице Краснообска — Ольге. Женщина заразилась от своего 10-летнего сына, который в ноябре отдыхал в оздоровительном лагере в НСО.

«Мне позвонили из «Тимуровца» и сказали, что у сына температура. Неделю он просидел дома, стало лучше. Но перед выходом в школу с каникул снова – 38,8, врач диагностировал ОРВИ. Лечение не помогало — ребёнок не спал, задыхался и страшно закашливался. Через три дня вновь вызвали врача – диагностировали бронхит, прописали антибиотики. Когда и это не помогло, пошли на рентген, который сразу подтвердил пневмонию», — вспоминает Ольга.

Сама женщина пережила еще более тяжелую форму заболевания. Впервые почувствовав слабость 16 декабря, как и многие, она еще несколько дней ходила на работу, пока совсем не слегла. Врачи диагностировали бронхит, прописали антибиотики. Сомнений диагноз ни у кого не вызвал – ведь в детстве женщина болела хронической формой заболевания.

«23 декабря я пришла к врачу во второй раз и сказала, что сейчас помру! Мне ответили, что с бронхитом никто в больницу не положит, но все-таки выписали направление. В приемном покое доктор забеспокоился, направил на рентген, но он ничего не определил. С подозрением на пневмонию меня положили в терапевтическое отделение», — рассказывает Ольга.

Но легче не стало и через неделю. Температура у больной не спадала, дышать было тяжело. Накануне Нового года, 31 декабря, лечащий врач отправил Ольгу по квоте в НИИТО на МКТ, которое показало двустороннюю бронхопневмонию. После этого — 1,5 месяца лечения и мучений, 44 укола антибиотика и катетер, от которого остались шрамы.

Ольга вспоминает, что в то тяжелое для нее время вместе с ней в краснообской больнице с пневмониями лежали целыми семьями.

«Все больше и больше поступало. В мужском отделении с пневмонией много было, а в детском, вообще, по-моему, все. И врачи знали, что это эпидемия. Когда я спрашивала, они подтверждали, что много заболевших, и болеют семьями. А пульмонолог, к которому я ходила, сказала, что за день у нее из 20 пациентов 5 с пневмонией», — рассказала подробности женщина.

По свидетельству жительницы Новосибирска Светланы, ее предположение о перенесенном зимой COVID-19 разделил в момент выписки даже лечащий врач. Информацией о новом вирусе тогда уже владели все, а вот тестов на него еще не было. Симптомы, о которых вспоминала женщина, соответствуют описанным в официальных документах ВОЗ симптомам коронавирусной инфекции – температура, слабость, сухой кашель и боль в горле.

Новосибирец Александр также отмечает, что в декабре 2019 года его семья переболела необычно жестким гриппом. Симптомы были у всех одинаковы – сухой, сильный и продолжительный кашель, температура под 39. Особенно пострадал 22-летний сын. Результатом болезни стало редкое для столь юного возраста заболевание – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

«Обычно этот диагноз ставят пожилым людям. Наш врач была крайне удивлена и связала болезнь с каким-то очень специфическим вирусом гриппа, который, вероятно, мог так повлиять на организм. В результате появился фиброз легочной ткани, который на рентгене давал картину пневмонии. Позже я встречал информацию, что фиброз легких остается у многих переболевших коронавирусом в тяжелой форме», — рассказывает Александр.

Напомним, что 13 апреля, в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о том, что несмотря на общую благоприятную ситуацию по COVID-19, теперь любой случай ОРВИ в регионе будет рассматриваться как возможный эпизод коронавирусной инфекции. Такое заявление отчасти подтверждает гипотезу о том, что вирус давно «гуляет» среди сибиряков, не приехавших из-за рубежа и не охваченных на сегодняшний день тестированием.

Согласна с этим и главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Во время онлайн-трансляции в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» 10 апреля она заявила, что скорее всего жители Сибири и Дальнего Востока уже какое-то время могли сталкиваться с коронавирусной инфекцией и даже наработать к ней массовый иммунитет.

«В январе, феврале, марте, все мы переносили разные вирусные заболевания, кто-то в более, кто-то в менее тяжёлой степени. При этом для нас, инфекционистов, очень интересен вопрос о том, почему дальневосточные регионы, такие города как Хабаровск, Благовещенск, которые близки к Китаю, жители которых постоянно выезжают в Китай на отдых и в магазины, не колыхнуло от эпидемии ещё в самом начале?», — задается вопросом Лариса Позднякова.

Главный инфекционист предположила, что Дальний Восток, а от него и вся Сибирь, в том числе и Новосибирская область, могли наработать иммунитет на инфекцию из Китая еще до официального объявления о пандемии в Ухане в декабре 2019 года. Именно этим можно объяснить низкое число случаев заражения в Новосибирске сейчас, по сравнению, например, с городами центральной России. Напомним, на 22 апреля в Новосибирской области коронавирусная инфекция диагностирована у 151 человека, 22 из них уже выписаны, четверо — умерли.

Согласны с мнением главного инфекциониста и новосибирцы, побывавшие во Владивостоке осенью прошлого года. В то время местные СМИ как раз писали о вспышке пневмонии в дальневосточном регионе.

«Наша строительная компания имеет несколько объектов во Владивостоке. Осенью 2019 года в этом городе несколько человек с нашей стройки слегли с пневмонией. Симптомы у всех были одинаковые – температура, одышка. Почти вслед за ними в больницу попали и несколько человек из компании партнеров. Конечно, тогда мы ни о каком коронавирусе не слышали. Думали, ну чихают люди на работе – обычная простуда, у некоторых – с осложнениями. Тем более у нас в поликлиниках никогда никаких анализов не берут на вирусы. Когда пришел тогда в инфекционную больницу Владивостока – поразился тому, что там все переполнено. Люди лежали в коридорах», — вспоминает читатель «Континента Сибирь» Алексей.

При этом связывать все случаи пневмоний в Новосибирске, Владивостоке или других городах с новым вирусом, конечно, нельзя. Ведь науке известны множество видов «воспаления легких», вызванных различными вирусами, бактериями и грибками. Высокий уровень заболеваемости может лишь косвенно быть связан с воздействием COVID-19, ведь во многих случаях никаких лабораторных исследований просто не проводилось.

Вместе с тем, у жителей Новосибирска, перенесших в этом сезоне пневмонию или тяжелый грипп, скоро появится возможность проверить свои догадки. По сообщению Федерального агентства новостей, уже в мае в России, в том числе и нашем регионе, может быть запущено массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Оно позволит узнать, насколько иммунная система новосибирцев знакома с COVID-19.

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