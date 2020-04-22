Сбербанк сообщает о мерах поддержки физлиц, пострадавших от пандемии

Сбербанк включился в реализацию программ поддержки населения, испытывающего финансовые сложности в связи с пандемией коронавируса. Это две государственные программы и более десятка собственных.

В рамках госпрограммы Сбербанк предоставляет кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Основное условие – снижение официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. В соответствии с законом, каникулы предоставляются только по тем кредитам, по которым сумма не превышает определенного порога. Для ипотеки это 2 млн рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, для потребительских кредитов – 250 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей. Кроме того, Сбербанк также готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.

Дочерние страховые компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» предоставляют отсрочки платежей по договорам страхования клиентам, заболевшим COVID-19 либо находящимся на вынужденном карантине. Страховая защита по всем договорам, по которым предоставляется рассрочка, продолжает действовать в полном объеме.

Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России по поручению Правительства начали оказывать финансовую помощь россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на Родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации. По просьбе председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Сбербанк, после дополнительной проверки, оперативно выделил гражданам, действительно оказавшимся в сложной ситуации и нуждающимся в поддержке, необходимые средства, а благотворительный фонд «Память поколений» обеспечил их перечисление уже более чем 570 гражданам.

Кроме того, действует более десятка банковских программ поддержки физлиц. Так, по всем вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, Сбербанк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Также до 6 мая бесплатно продлены договоры аренды индивидуальных сейфов. До 1 мая отменены комиссии за пополнение карт Сбербанка с карт других банков.

Также теперь возможно дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости. Оформление онлайн-аккредитива застройщиком занимает не более 10 минут, а подписание физическим лицом – не более 1 минуты. Более того – Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом. Несмотря на то, что абсолютное большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, сегодня можно решить на портале «ДомКлик» от Сбербанка, тем не менее, для подписания документов требуется личное присутствие заемщика. Банк решил эту проблему, организовав выезд сотрудника, обеспеченного средствами индивидуальной защиты, к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

С полным списком программ и подробными условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка sberbank.ru.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.