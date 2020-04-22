Губернатор Новосибирской области заявил о готовности поддерживать рестораторов в период ограничительных мер, однако восстановится ли бизнес после их отмены, по его словам, «вопрос открытый».

В ходе состоявшейся 22 апреля прямой линии с губернатором в эфире «Вести.Новосибирск» находящийся в Японии ресторатор Денис Иванов выступил с видеообращением, в котором спросил Андрея Травникова о мерах поддержки ресторанного бизнеса, фактически свернувшего работу в период действия ограничительных мер из-за коронавируса. По словам Дениса Иванова, более 30 его ресторанных проектов в Новосибирске остановлены и почти 2 тыс. сотрудников «сидят без работы». «Как их сохранить, как финансировать, поскольку бизнес не работает, и главное, как нам потом восстанавливаться?», — спросил ресторатор.

Андрей Травников рассказал о существующих мерах поддержки бизнеса, в том числе и ресторанного, включающего налоговые отсрочки, снижение отчислений в социальные фонды, выдачу беспроцентных кредитов под зарплату и так далее. Что касается жизни ресторанного бизнеса в Новосибирске после отмены ограничительных мер, губернатор признался, что не может ответить однозначно. «Как потом восстановить (бизнес – «КС») – вопрос открытый. Мы не знаем пока, как люди отреагируют на окончание эпидемии, и восстановится ли спрос на общественное питание в том же объеме», — сказал губернатор.

Напомним, что ранее заведение «Чашка кофе» Дениса Иванова было оштрафовано за несоблюдение ограничений по коронавирусу.

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