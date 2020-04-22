Новосибирским автовладельцам готовят электронные пропуска

Власти Новосибирской области готовят юридическую и технологическую базу для введения в регионе электронных пропусков.

Об этом в прямом эфире «Вести.Новосибирск» 22 апреля сообщил губернатор региона Андрей Травников. «Бездумно копировать опыт Москвы, внедряя жесткий пропускной режим, было бы неправильно. Но мы к этому готовимся. В том числе готовим юридическую и технологическую базу для внедрения электронных пропусков, но в первую очередь планируем их использовать для контроля за перемещением автомобилей», — пояснил глава региона. Он добавил, что мера, возможно, будет предпринята, чтобы «минимизировать количество бесцельных перемещений по региону и развоза инфекции».

Напомним, что в Красноярске со вчерашнего дня ввели электронные пропуска. Цифровой пропуск представляет собой код, который позволит идентифицировать его владельца. Доступ к электронной форме открыт через портал госуслуг. В тестовом режиме система начала работать еще с 16 апреля. В числе первых аккредитацию прошел красноярский филиал «Ростелекома». Уникальные идентификационные коды получило около двух тысяч сотрудников филиала.

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