Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поставили под сомнение целесообразность возведения четвертого моста

Законсервировать строительство четвертого моста в Новосибирске из-за сложной финансовой ситуацией, вызванной эпидемией короновируса предложил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 22 апреля.

Предложение прозвучало в ходе обсуждения депутатами доклада министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко о внесении изменений в областной бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«Я понимаю, сейчас тяжелые времена, но срезали как всегда расходы на министерство строительства – 743 миллиона рублей, министерство ЖКХ – 946 миллионов, — заявил Дмитрий Козловский. – А это не только переселение из ветхого жилья, но это программа «Чистая вода», газификация. Но в то же время я вижу, что на четвертый мост мы добавляем 600 миллионов рублей. Я против строительства в такие времена четвертого моста и предлагаю законсервировать его. Если финансирование для того, чтобы федералы денег дали – они в этот период все равно не дадут. Поэтому мое предложение – оставить вопросы по ЖКХ, по строительству. Это более актуально».

Дальнейшего обсуждения этого вопроса на заседании комитета не последовало, однако после его завершения «Континент Сибирь» обратился к депутатам Заксобрания с просьбой прокомментировать эту инициативу.

«Здесь нужно соотносить две вещи. С одной стороны мы снимаем с финансирования строительство поликлиники и школы, с другой – оставляем строительство моста, — отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев. – Расходы на строительство и ЖКХ сократили почти на два миллиарда рублей. Я думаю, что это предложение заслуживает внимания. Изначально у многих возникал вопрос о необходимости строительства моста именно в этом месте, в это время и в тех цифрах, которые были озвучены. А сейчас этих вопросов возникает еще больше. Честно говоря, я бы хотел услышать мнение мэра Новосибирска по этому поводу. И мнение горожан».

По мнению заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарева, этот вопрос не имеет однозначного решения. «Период, в который мы живем сейчас, требует очень мудрых и взвешенных решений. Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, какими финансовыми обязательствами мы обременены по отношению к подрядчику, в части получения федеральных средств, — подчеркнул Валентин Сичкарев. – Что такое приостановить выделение областных средств там, где выделяются федеральные. Там же соглашение действует, где четко прописан регламент финансовых взаимоотношений.

Неисполнение обязательств по контракту могут повлечь за собой приостановку выплат каких-то других субсидий. Поэтому однозначно не готов сказать».

Напомним, что строительство четвертого моста в Новосибирске уже привлекало внимание аудиторов Контрольно-счетной палаты региона. В феврале КСП сообщала о превышении стоимости работ по строительству моста составляет почти на миллиард рублей. А в марте председатель региональной КСП Елена Гончарова заявила о планах проведения проверки госконтракта на оказание консультационных услуг по сопровождению концессии четвертого моста, стоимостью 70 млн рублей. «Эта проверка есть в планах КСП на 2020 год», — подтвердила Елена Гончарова на заседании комитета по бюджету 22 апреля.

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