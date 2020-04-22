Опубликован рейтинг самых крупных российских автодилеров за 2019 год. В него вошло 200 участников рынка, каждый из которых продал не менее 1 000 новых автомобилей. Традиционный рейтинг составило московское издание «Автобизнесревю» на основе анкет, которые заполняли автодилеры, и собственных оценок. Учитывались как легковые автомобили, так и коммерческий автотранспорт.
На первом месте общероссийского рейтинга оказался столичный «Рольф», реализовавший свыше 90 тысяч новых автомобилей. Следом за ним располагаются московский «Автомир», в том числе представленный в Новосибирске и Новокузнецке, и казанский «Транстехсервис».
По данным «АвтоБизнесРевю», динамика продаж 200 ведущих дилерских холдингов соответствовала общероссийской: объем реализации новых автомобилей сократился на 2% – до 1,36 миллиона машин. Тем не менее, на долю этих компаний пришлось 77,6% рынка против 77,1% годом ранее.
Примечательно, что в ТОП-200 вошло сразу 15 дилеров Сибирского федерального округа. Самым крупным из них стал красноярский «Медведь Холдинг» (33-е место в обшем рейтинге), который занимал первое место в регионе по доле рынка и в рейтинге «Континента Сибирь». Также в первую «сотню» общероссийского рейтинга попала кемеровская ГК «Сибинпэкс» (64-ая строчка), омская ГК «Евразия Моторс» (69-ое место), красноярская ГК «СИАЛАВТО» (95-ая строчка).
Примечательно, что из новосибирских авторитейлеров в общероссийский рейтинг попала только компания «Сармат» (150-ое место), официально представляющая бренды ГАЗ и KIA.
|№
|Компания
|Головной офис
|Портфель брендов
|2019
|2018
|Динамика
|33
|Медведь Холдинг
|Красноярск
|BMW, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Genesis, Lexus, Toyota, Lada
|9040
|6955
|30,0%
|64
|Сибинпэкс*
|Кемерово
|Hyundai, Renault, Audi, Volkswagen, Skoda, GM-AvtoVAZ, Mazda
|5431
|5430
|0,0%
|69
|Евразия Моторс
|Омск
|Mitsubishi, Nissan, Datsun, Hyundai, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Mercedes-Benz
|4688
|4813
|-2,6%
|95
|СИАЛАВТО*
|Красноярск
|KIA, Renault
|3351
|2565
|30,6%
|106
|Ай-Би-Эм
|Кемерово
|KIA, UAZ
|3002
|2718
|10,4%
|132
|Дюк и К*
|Кемерово
|Lada, Lifan, Chery
|2421
|2093
|15,7%
|139
|Арлан-Сибирь*
|Иркутск
|UAZ, GM-AVtoVAZ, Isuzu
|2232
|2290
|-2,5%
|149
|Россо*
|Иркутск
|Audi, Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Hyundai
|2036
|2023
|0,6%
|150
|Сармат*
|Новосибирск
|KIA, ГАЗ
|1982
|1801
|10,0%
|152
|Картель Авто*
|Кемерово
|Hyundai, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Geely
|1929
|2117
|-8,9%
|160
|Иркут БКТ
|Иркутск
|Toyota, Lexus
|1805
|1848
|-2,3%
|165
|Агат-Авто*
|Иркутск
|KIA, Nissan, Datsun
|1669
|1820
|-8,3%
|169
|Арсенал*
|Красноярск
|Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Haval, Ford
|1583
|2295
|-31,0%
|191
|Арсенал Моторс*
|Томск
|KIA, Mitsubishi, GM-AvtoVAZ, Ford
|1191
|1273
|-6,4%
|199
|Первая Автоколонна*
|Иркутск
|Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Ford
|1014
|1318
|-23,1%
* Звездочкой отмечены оценочные данные «АвтоБизнесРевю» на основе продаж по брендам
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