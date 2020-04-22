Опубликован рейтинг самых крупных российских автодилеров за 2019 год. В него вошло 200 участников рынка, каждый из которых продал не менее 1 000 новых автомобилей. Традиционный рейтинг составило московское издание «Автобизнесревю» на основе анкет, которые заполняли автодилеры, и собственных оценок. Учитывались как легковые автомобили, так и коммерческий автотранспорт.

На первом месте общероссийского рейтинга оказался столичный «Рольф», реализовавший свыше 90 тысяч новых автомобилей. Следом за ним располагаются московский «Автомир», в том числе представленный в Новосибирске и Новокузнецке, и казанский «Транстехсервис».

По данным «АвтоБизнесРевю», динамика продаж 200 ведущих дилерских холдингов соответствовала общероссийской: объем реализации новых автомобилей сократился на 2% – до 1,36 миллиона машин. Тем не менее, на долю этих компаний пришлось 77,6% рынка против 77,1% годом ранее.

Примечательно, что в ТОП-200 вошло сразу 15 дилеров Сибирского федерального округа. Самым крупным из них стал красноярский «Медведь Холдинг» (33-е место в обшем рейтинге), который занимал первое место в регионе по доле рынка и в рейтинге «Континента Сибирь». Также в первую «сотню» общероссийского рейтинга попала кемеровская ГК «Сибинпэкс» (64-ая строчка), омская ГК «Евразия Моторс» (69-ое место), красноярская ГК «СИАЛАВТО» (95-ая строчка).

Примечательно, что из новосибирских авторитейлеров в общероссийский рейтинг попала только компания «Сармат» (150-ое место), официально представляющая бренды ГАЗ и KIA.

№ Компания Головной офис Портфель брендов 2019 2018 Динамика 33 Медведь Холдинг Красноярск BMW, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Genesis, Lexus, Toyota, Lada 9040 6955 30,0% 64 Сибинпэкс* Кемерово Hyundai, Renault, Audi, Volkswagen, Skoda, GM-AvtoVAZ, Mazda 5431 5430 0,0% 69 Евразия Моторс Омск Mitsubishi, Nissan, Datsun, Hyundai, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Mercedes-Benz 4688 4813 -2,6% 95 СИАЛАВТО* Красноярск KIA, Renault 3351 2565 30,6% 106 Ай-Би-Эм Кемерово KIA, UAZ 3002 2718 10,4% 132 Дюк и К* Кемерово Lada, Lifan, Chery 2421 2093 15,7% 139 Арлан-Сибирь* Иркутск UAZ, GM-AVtoVAZ, Isuzu 2232 2290 -2,5% 149 Россо* Иркутск Audi, Volkswagen, Skoda, Mitsubishi, Hyundai 2036 2023 0,6% 150 Сармат* Новосибирск KIA, ГАЗ 1982 1801 10,0% 152 Картель Авто* Кемерово Hyundai, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Geely 1929 2117 -8,9% 160 Иркут БКТ Иркутск Toyota, Lexus 1805 1848 -2,3% 165 Агат-Авто* Иркутск KIA, Nissan, Datsun 1669 1820 -8,3% 169 Арсенал* Красноярск Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Haval, Ford 1583 2295 -31,0% 191 Арсенал Моторс* Томск KIA, Mitsubishi, GM-AvtoVAZ, Ford 1191 1273 -6,4% 199 Первая Автоколонна* Иркутск Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Ford 1014 1318 -23,1%

* Звездочкой отмечены оценочные данные «АвтоБизнесРевю» на основе продаж по брендам

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