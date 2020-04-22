Сеть Kuzina расширяет своё присутствие в Новосибирске и готовится к запуску фудтраков. Информацию об этом сообщили в самой компании. Реализацией этого проекта будет заниматься партнёр-франчайзи, который уже управляет несколькими точками в городе.

Основанная в Новосибирске сеть Kuzina начинает активную работу по формированию обновлённой стратегии развития, которая предусматривает обновление существующих точек и дальнейший мониторинг арендного рынка в Новосибирске для выявления наиболее привлекательных локаций.

«Конечно, пандемия коронавируса скорректировала наши планы по открытиям, но к счастью, мы говорим лишь о коррекции», — заверила управляющий партнер Kuzina Евгения Головкова. По данным Kuzina, в планах сети открыть до 10 кондитерских в Новосибирской области в течение 2020 года. Для них первостепенно рассматриваются локации в Первомайском районе, Бердске, МЖК.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2010 году в Новосибирске. На сегодня в портфеле компании 65 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске и Москве. Стратегия развития Kuzina подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, кафе-кондитерская, а также корнер в бизнес-центре, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

«Параллельно происходит оптимизация как отдельных процессов, так и целых направлений. Идет развитие новых каналов продаж, часть из которых сейчас пришлась на собственный интернет-магазин, подключается большее количество агрегаторов, усиливается работа с розничными сетями. Также было принято решение о смене некоторых локаций на более перспективные. Так кондитерская с ул. Новосибирская в ближайшие две недели переезжает на площадь Калинина, где очевидно преимущество местоположения, а арендная ставка при этом более оптимальна», — пояснили в компании.

Помимо этого, в городе появятся «Кузины» совершенно нового формата — в виде фудтраков. Реализацией этого проекта будет заниматься партнёр-франчайзи, который управляет несколькими точками в городе. Подробности проекта пока не сообщаются.

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