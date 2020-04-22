Передвижные рециркуляторы «Аэролит 1000», предназначенные для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением, АО «Аэропорт Толмачево» приобрел и установил, реализуя меры противоэпидемиологической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-центр аэропорта.

Установки, произведенные российским научно-производственным объединением «ЛИТ», расположены напротив стоек регистрации пассажиров и багажа, в зале выдачи багажа сектора А, в зоне входного контроля в здание аэровокзала и в галерее выхода в город на прилёте внутренних авиалиний.

Они предназначены для непрерывной работы в помещении, производительность каждой – от 460 до 700 куб м/час. Установки осуществляют забор воздуха из помещения, его фильтрацию и глубокое УФ-обеззараживание от различных видов микроорганизмов, в том числе вирусов. Подобное оборудование успешно применяется в России и экспортируется в другие страны.

Напомним, с начала апреля этого года в новосибирском аэропорту начали дезинфицировать привокзальный перрон.

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