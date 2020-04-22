151 человек заражены коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 22 апреля в Новосибирской области по данным оперативного штаба региона.

Из 16 зараженных за прошедшие сутки — 15 взрослых и один ребенок.

Семь человек из вновь инфицированных никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее зарегистрированных пациентов. Еще семь контактировали с теми, у кого диагноз был ранее лабораторно подтвержден . Два человека прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель.

Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения COVID-19 на сегодня – 151. Выздоровел 21 человек, также сегодня выписывают еще одного пациента. Четверо — все мужчины — скончались.

В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе есть дети с подтвержденным диагнозом.

На сегодняшний день с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска находится 259 взрослых пациентов, включая пациентов с уже установленным диагнозом. Трое пациентов госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.

Напомним, в Алтайском крае резко увеличилось число зараженных COVID-19.

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