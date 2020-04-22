За прошедший 2019 год депутаты Заксобрания области из первой «тройки» заработали почти 240 миллионов рублей — данные опубликованы на сайте регионального парламента.

На первом месте среди самых состоятельных народных избранников находится депутат от партии «Единая Россия» Василий Иваков — учредитель ООО «Поток Трейд», ООО УК «ИнвесСтройПроект» и ООО «Камелот Сибирь». Он задекларировал годовой доход в 103,8 миллиона рублей. Кроме того депутат владеет несколькими гектарами земли, четырьмя квартирами разной площади, складом и прочей недвижимостью.

На втором месте находится Александр Манцуров, депутат от партии «Гражданская платформа», совладелец холдинга «Сибирский гигант». Его доходы за 2019 год составили 73,3 миллиона рублей. В собственности у депутата квартира, вилла в Таиланде и прочая недвижимость.

На третьем месте с доходом 62,1 млн рублей расположился Денис Поволоцкий, депутат от КПРФ. Он — директор ООО «Технодорпро», а также руководит и является учредителем ООО «КТД», которые занимаются на строительством и ремонтом дорог.

Напомним, в 2018 году Александр Манцуров также был одним из самых богатых депутатов областного парламента.

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