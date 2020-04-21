Депутаты комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области при обсуждении изменений бюджета текущего года высказали жесткую критику в адрес дорожной сферы города, которой планируются очередные финансовые вливания.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» депутатам Заксобрания представил в ходе заседания комитета 21 апреля министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. По его словам, законопроект направлен на выполнение трех задач. Это реализация поручений президента, сформулированных в январе в послании Федеральному собранию, завершение расчетов за поставленное медоборудование для двух региональных проектов сферы здравоохранения, а также включение остаточных средств дорожного фонда – это 896,2 млн рублей, в финансовые итоги 2019 года, как того требует бюджетный кодекс РФ.

Так на поддержку семей с детьми из федерального бюджета выделено 2 млрд 185 млн рублей. Как объяснил министр, выплаты за классное руководство сейчас федеральный бюджет берет на себя, но они увеличивают среднюю зарплату педагогических работников, к которому привязан уровень зарплаты воспитателей детсадов и педагогов дополнительного образования. То есть эти суммы также возрастут.

Коррективы в бюджет предусматривают также помощь населению на основе социальных контрактов и также на паритетных условиях: федеральный бюджет – 636 млн руб., областной бюджет – 180 млн. рублей ежегодно.

Доходная часть бюджета изменилась на 601,5 млн рублей – за счет собственных средств и за счет 4 409,6 млн рублей федеральных трансфертов — до 181 168,6 млн рублей. Расходы правительство предполагает увеличить с 181.747,5 млн рублей до 186 316,3 млн рублей. Дефицит бюджета — 5 147,7 млн рублей.

Депутатов заинтересовали главные позиции перераспределения средств, которые стали главным источником реализации задач в законопроекте. Острая дискуссия разгорелась после сообщения о снятии с Бердска и Искитима порядка 200 млн рублей, поскольку проекты оказались не обеспечены проектно-сметной документацией. Около 277 млн рублей планируется перераспределить на Новосибирск — в частности на ремонт Бердского шоссе и улицы Оловозаводской.

«Может, не Новосибирску, а сельским территориям отдать эти деньги?» — предложил заместитель председателя комитета ЗС НСО Сергей Титков, заметивший, что в бюджете впервые за четыре последних года отсутствует поддержка перевозчиков в плане обновления подвижного состава. Депутат напомнил, что месяц назад комитет подробно проанализировал состояние дорог областного центра, но к 5 апреля, как планировалось, депутаты так и не получили информации о принятых мерах.

Комитет поддержал предложенные правительством изменения в бюджет и принял решение вынести законопроект на обсуждение сессии Законодательного Собрания.

Однако бюджетные перераспределения обсуждались и после принятого решения. «Новосибирск уже получал дополнительные средства и на уборку снега, и порядка 200 млн при принятии бюджета на благоустройство дворовых территории, — напомнил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев. — И вот сейчас 277 миллионов рублей. Но только «обратной тяги» от города Новосибирска нет. На рабочей группе, которая была посвящена выходу дорожной сети Новосибирска из зимы, на камеры были даны обещания заместителя мэра, руководителей департаментов — до 5 апреля будет произведен ямочный ремонт на Мочищенском шоссе. Докладываю: позавчера был на этой дороге – ноль, ничего не сделано. Тоже можно наблюдать, даже не заезжая во дворы, по центральным улицам. Ситуация не улучшается. Могу привести цифры: за неделю 1000 кв. м ямочного ремонта делает город Новосибирск и на территориальных дорогах — 8000 кв. метров. В 8 раз больше! Говорю уже не как депутат — как житель города, платящий налоги: где наши дороги? Сейчас в условиях самоизоляции дороги более свободные, можно убирать. Погода третью неделю солнечная, загрузка города меньше, чем обычно, работай — не хочу! Но дороги не чистят, не убирают – мы уже скоро задохнемся в этой пыли».

Федор Николаев подчеркнул, одной из проверок Контрольно-счетной палаты области в этом году будет реализация дорожных объектов, куда направляется финансирование из регионального бюджета.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.