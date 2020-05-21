В Новосибирске за сутки коронавирусом заболело 76 человек. При этом, 43 пациента с COVID-19 выздоровели за сутки.



По данным оперативного штаба на 11 утра 20 мая в Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1466.

Всего в Новосибирской области проведено 85 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) с 14 по 20 мая удвоение числа заболевших в Новосибирской области стабильно сохраняется на отметке «один раз в 12 дней», приближаясь к удвоению раз в две недели. По сравнению с прошлой неделей картина не изменилась. «Регион сохраняет стабильную тенденцию к улучшению обстановки в отличие от Красноярского края, где произошло смещение графика с отметки «раз в 9 дней» на позицию «раз в 7 дней»», — отмечается в отчете ИЦК. Первое место в СФО по этому показателю держит республика Тыва: здесь удвоение заболевших происходит раз в 3-4 дня.

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