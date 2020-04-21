Работа кальянной продолжалась, несмотря на распоряжение губернатора Томской области от 18 марта 2020 года запретить продолжение работы подобных объектов, сообщается на сайте Ленинского районного суда города Томска.

«Директор не приостановил деятельность кальянной, в заведении граждане продолжали курить кальян в период введения на территории Томской области заперта на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении суда.

Руководителю ООО «ШИША РОУЗ», которому принадлежит заведение, вменяется часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд назначил ему штраф 100 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что глава Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Губернатор несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры и подчеркивал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы. Максимальная сумма штрафа для нарушителей режима в регионе составляет 30 тысяч рублей.

Напомним, 41 человек заразился коронавирусом за сутки в Алтайском крае

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