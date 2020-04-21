По данным регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса COVID-19 к 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127. Среди заболевших есть 11 детей. 53 больных коронарвирсной инфекцией — жители Барнаула, еще 74 человека проживают на других территориях края.

Значительное увеличение числа инфицированных произошло за счет выявления заболеваний у работников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Змеионогорске. На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у работника, приехавшего на рудник из Республики Башкортостан. У всех контактировавшых с ним взяли анализы, с 17 апреля они изолированы в общежитии предприятия. В Змеиногорске по состоянию на сегодняшний день инфицированными являются 38 человек, 37 из которых — работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь Рубцовской ЦРБ и другие клиники края.

Кроме этого, еще четыре человека заболели коронавирусной инфекцией в Барнауле — теперь в городе 53 больных, один в Бийске (трое больных) и один в Родинском районе.

Напомним, еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 21 апреля по данным оперативного штаба Новосибирской области.

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