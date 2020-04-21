На 11.00 21 апреля в инфекционных больницах Кемеровской области находится 49 больных с диагнозом COVID-19, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

За сутки в Кузбасса еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение в медучреждениях области. Всего в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в регионе находятся 1998 человек. Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 были выписаны накануне . Таким образом, от коронавируса в области вылечилось уже одиннадцать человек.

Телеграм-канал «Цивилев. Live» также сообщает, что в аэропорту Новосибирска 20 апреля приземлился самолет из Камрани (Вьетнам) с 12 кузбассовцами на борту. Их встретили и доставили в Кузбасс, где они будут находиться на самоизоляции. Кроме того, во Вьетнаме остаются еще четыре жителя Кемеровской области, которые они решили дождаться окончания пандемии и восстановления авиасообщения между странами.

Напомним, несколько жителей Кузбасса остались в Таиланде до окончания пандемии COVID-19.

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