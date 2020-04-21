Системообразующее преимущество: Как регионы СФО спасают предприятия от ограничений?

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры практически не затронуликрупные предприятия сибирских регионов. Все они попали в особые списки, не только разрешающие работу, но и предполагающие господдержку. Какие предприятия стали «списочниками», выяснял «Континент Сибирь».

Одной из наиболее очевидных форм государственной поддержки промышленности в условиях коронавирусно-экономического кризиса стала актуализация списков системообразующих предприятий, которые в российских регионах формируются с 2008 года. Как правило, в них включаются самые крупные предприятия, с большим числом работников и суммой налоговых отчислений. Точные преференции, которые положены участникам списков, официально не определены. Однако очевидно, что, в случае кризиса, они могут претендовать на разные формы господдержки – налоговые льготы, мораторий на банкротство и так далее. Кроме того, экономическое состояние этих предприятий находится на постоянном мониторинге. В условиях введенных из-за коронавируса ограничительных мер работа системообразующих предприятий, в отличие от многих приостановленных бизнес-компаний, разрешена. Однако, в соответствии с указом президента РФ от 2 апреля № 239, ограничительные меры могут быть распространены и на «списочников», при условии согласования с правительством РФ.

Власти Омской области составили список системообразующих предприятий региона, в который вошли 122 хозяйствующих субъекта. Промышленный сектор в нем представлен, в первую очередь, обрабатывающими производствами. Перечень возглавляют АО «Высокие технологии» (бывший агрегатный завод), соучредителем которого является региональное минимущества, Омский нефтезавод («Газпром нефть»), ГК «Титан» бизнесменов Сутягинских и практически все остальные крупные омские заводы. Все они не попадают под ограничительные меры. Также в список системообразующих производств включены предприятия АПК и дорожники. Отдельными распоряжением региональных властей разрешена работа компаний по добыче камня, песка и глины – «без чего дорожная отрасль работать не сможет». В пресс-службе правительства Омской области уточнили, что ограничения снимаются при условии соблюдения «обязательных для всех санитарных норм – фильтр, термометрия, дезинфекция помещений, контроль за самочувствием сотрудников в течения дня, средства защиты». Судя по всему, коронавирус не повлияет на реализацию в Омской области крупных промышленных проектов. Как рассказали в министерстве экономики региона, сейчас прорабатывается проект создания в северо-западном промузле Омска особой экономической зоны для предприятий химпрома, в том числе, ГК «Титан» и «Основа Холдинг». По планам, заявка на создание ОЭЗ будет направлена в минэкономразвития РФ до конца июня текущего года.

Перечень системообразующих предприятий Алтайского края, включающий 70 компаний, был сформирован еще в 2015 году и пока не менялся. Поскольку край традиционно считается аграрным регионом, перечень в основном, включает крестьянско-фермерские хозяйства, производителей и переработчиков зерна, мяса и молока. Есть в нем также заринский промкомплекс черной металлургии «Алтай-Кокс», приборостроительный завод «Ротор», крупнейший поставщик платформ для железнодорожников «Алтайвагон», «Меланжист Алтая» (бывший Барнаульский меланжевый комбинат) и ряд других. При этом «Алтайвагон», у которого в минувшем году произошла смена собственников, и новых владельцев связывают с бизнесом Аркадия и Бориса Ротенбергов, также вошел в федеральный список системообразующих предприятий. Первого апреля в правительстве Алтайского края была создана рабочая группа по обеспечению устойчивости экономики региона. В ее задачи входит работа со списком предприятий, однако пока информации о его расширении не было. Что касается разрешенных в период действия ограничительных мер работ в регионе, в перечень из промышленников вошли производство текстиля, кокса, нефтепродуктов, химвеществ и бумаги, металлурги и мебельщики, а также компании, обеспечивающие сельхозтехникой и комбикормами аграриев.

Перечень системообразующих предприятий Томской области, судя по всему, оказался самый большой среди регионов СФО. «Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача — вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций», — сказал томский губернатор Сергей Жвачкин. В список вошли 240 компаний и организаций. Наиболее масштабный – блок АПК и недропользования (около 200 предприятий). Некоторые из агрокомпаний — АО «Аграрная группа», владеющая, в том числе, новосибирским «Кудряшовским мясокомбинатом» компания «Сибирская аграрная группа», входящая в агрохолдинг «Сибирский премьер» «Межениновская птицефабрика» и владеющая сельхозактивами в Алтайском крае «КДВ групп» — также присутствуют в федеральном перечне. Промышленность в перечне представлена 80 предприятиями, большая часть которых – нефтехимия, газ и энергетика.

В Кузбассе в составленный 10 апреля перечень вошли 50 системообразующих предприятий, в основном это шахты и разрезы. Красноярский край, судя по всему, отдельного списка не составлял. Однако крупные промышленные предприятия края, также, как и Кемеровской области, присутствуют в федеральном списке (ПАО ГМК «Норильский никель», ХК «Сибцем» и другие).

В Новосибирской области в список вошли 106 предприятий, «имеющих региональное значение и оказывающие в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области». В списке значатся добывающие предприятия, вроде «Сибирского антрацита», новосибирские производства – авиазавод, металлургический завод имени Кузьмина, электродный завод и ряд других. Отдельным блоком идут производители медпрепаратов – «Ангиолайн», «Вектор-БиАльгам» и так далее. Кроме того, в перечень вошли предприятия транспорта и ЖКХ: региональный оператор по обращению с ТБО, компания «Экология-Новосибирск», энергетики, МУП «Новосибирский метрополитен», железнодорожники и авиаперевозчики. Достаточно большим блоком представлены предприятия АПК: птицефабрики, мясо, молоко и зерно. Как пояснил «Континенту Сибирь» источник, принимавший участие в обсуждении списка, по многим промышленным предприятиям вопрос о приостановке их работы не стоял изначально, поскольку они являются предприятиями непрерывного цикла.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, перечень основных видов деятельности организаций региона, не требующих обязательного приостановления деятельности, был существенно расширен. Помимо строительной и обрабатывающей промышленности, добычи прочих полезных ископаемых, образования он также включил выращивание культур, животноводство, сельское хозяйство, торговлю автотранспортными средствами, ремонт бытовой техники, обуви, одежды. Меры поддержки, оказываемые минпромторгом региона промышленным предприятиям на общих основаниях сейчас включают в себя возмещение части затрат по созданию инновационной продукции и покупке специального оборудования, разработку и проведение испытаний медицинских изделий и лекарств. «Также одной из мер поддержки промышленным предприятиям Новосибирской области является предоставление Государственным фондом развития промышленности Новосибирской области кредитов. Недавно фонд в целях решения задач по предотвращению ухудшения финансового состояния промышленных предприятий, вызванного стремительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 внедрил новый стандарт предоставления займов на пополнение оборотных средств «Деловой оборот», — рассказал «Континенту Сибирь» Андрей Гончаров. Кроме того, фонд осуществляет финансирование проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

По мнению экспертов, связанный с ограничениями кризис в большей степени коснулся не крупных промышленных предприятий, а небольших производств и субъектов МСП. Преференции для таких предприятий содержатся в плане по поддержке экономики региона, пострадавшей от ситуации с распространением коронавируса, утвержденном облправительством 9 апреля. «Экономика — это цепь взаимосвязей, поэтому усугубление ситуации, связанной с пандемией, негативно повлияло на все отрасли. Компании конечно пытаются приспособиться к новой реальности: многие переключились на бесконтактную и бесплатную доставку, авиакомпания S7, например, предлагает копить мили-бонусы за каждый день самоизоляции, чтобы после ее окончания, возможно, как-то стимулировать спрос. Но мы все понимаем, насколько значительно упали обороты», — считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов. Перечень мер поддержки, которые предлагает федеральное правительство и институты развития, по его словам, сейчас постоянно пополняется. АИР эти меры обобщает. «Я считаю, что было бы эффективно дать наиболее пострадавшим предприятиям беспроцентные кредиты на пять лет в размере, равном по крайней мере 30% уплаченных за 2019 год налогов. Это было бы просто, понятно и справедливо», — сказал Александр Зырянов.

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