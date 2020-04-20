Введенные ограничения и вынужденная самоизоляция значительно повлияли на сам процесс обучения и поступления и поступления в вузы, но большинство этих изменений положительные.

Вопрос о поступлении в вузы актуален не только для выпускников школ, но также и для бакалавров и специалистов. В сегодняшних условиях карантин и возникшие ограничения можно использовать как новую возможность для продолжения образования. По мнению экспертов, новые компетенции позволят выпускникам магистратуры увереннее чувствовать себя на рынке труда и получить бонусы при трудоустройстве.

Для подготовки к поступлению в магистратуру Новосибирский государственный университет экономики и управления разработает комплекс подготовительных онлайн-курсов, которые созданы с учетом современных требований к уровню образования.

«Как правило, выпускникам приходится в экстренном порядке повторять все то, что они изучили за время обучения в университете, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам и пройти на следующую ступень образования, – комментирует начальник отдела организации приемной кампании НГУЭУ Александр Ломоносов. – Наши вебинары помогут не только освежить знания по университетскому курсу экономических и управленческих дисциплин, но и вывести их на более глубокий уровень, тем самым помогут подготовиться к поступлению и дальнейшему обучению в магистратуре. При этом сделать это можно, не выходя из дома».

Направления магистратуры становятся все более востребованными, что находит свое отражение в количестве открытых для поступления мест: в 2020 году в НГУЭУ 385 бюджетных мест в магистратуре, в том числе на вечерней и заочной формах обучения. Любой желающий может подключиться к видеоконференции и послушать вебинары по следующим блокам:

1. Серия вебинаров для подготовки к вступительному экзамену при поступлении на экономические направления включает 7 блоков:

Финансы;

Менеджмент;

Маркетинг;Управление персоналом;

Экономика фирмы;

Менеджмент и предпринимательство в сфере туризма;

Микро- и макроэкономика.

2. Кроме того, разработаны вебинары для подготовки к поступлению на одни из самых популярных направлений в магистратуре:

«Реклама и связи с общественностью»;

«Социология»;

«Психология»;

«Информационные системы и технологии»;

«Инноватика».

У слушателей также будет возможность познакомиться с перспективными образовательными программами в магистратуре такими как «Управление развитием и модернизацией жилищного хозяйства» и «Противодействие преступлениям в сфере экономики». Вебинары будут проходить на площадке ZOOM по расписанию, которое можно посмотреть здесь.

Регистрация на вебинары обязательна, ее можно пройти по ссылке: nsuem.ru/pk_master_webinar. Всем зарегистрированным участникам в день проведения вебинара будет отправлена на почту ссылка с доступом к конференции. Для участия в вебинарах необходимо установить приложение ZOOM на любое устройство связи: смартфон или компьютер.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 2-110-500 или электронной почте priemc@nsuem.ru.

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