В марте по инициативе «Единой России» была организована работа бесплатного такси для медработников, работающих в условиях пандемии коронавируса и выезжающих на дом к пациентам. Также было принято решение приобрести за счет средств партии автомобили для медиков, по 2-3 машины на каждый регион, чтобы облегчить работу врачей. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Спустя неделю два новых автомобиля LADA Largus Cross и LADA Vesta, которые будут использоваться для выездов к пациентам, а также для работы мобильной бригады медиков, поступили в Новосибирскую область.

«На сэкономленные средства за счет сокращения управленческих и организационных расходов, в том числе на проведение и подготовку к выборам, партия «Единая Россия» закупила регионам автомобили для медиков, – сказал первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря НРО партии «Единая Россия» Андрей Панферов. Один автомобиль – в инфекционную больницу №1, второй – в детскую больницу №3. Мы понимаем, что две машины существенно не решат проблему, но это не последняя помощь, которую мы оказываем нашим врачам. Сейчас сложилась такая непростая ситуация в стране и мире, что все понимают – нужно в первую очередь помогать нашим врачам, которые борются за здоровье людей круглые сутки».

«Огромное спасибо врачам, которые сегодня на передовой. Эти самоотверженные люди жертвуют личным временем, семьей, здоровьем, чтобы спасти других. После этой пандемии им просто обязаны всем миром поставить памятник, – считает председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Спикер регионального парламента также дал резкую оценку оптимизации системы здравоохранения, назвав «неадекватными» решения, принятые ранее.

«И думаю, после всего пережитого, никому и в голову больше не придёт оптимизировать учреждения здравоохранения. Посмотрите на ситуацию в мире. Основная беда Европы – коек нет. И хорошо, что у нас сохранились большие поликлиники и больницы. Я уверен, что вместе с профессионализмом наших медиков мы пройдем эту беду», — прокомментировал Андрей Шимкив.

Новосибирские врачи уверены, что новые автомобили помогут им быстрее доезжать до больных и обслуживать большее количество людей на дому.

«Теперь у нас есть возможность отправить пациентов побыстрее, ведь нам иногда приходится ждать, когда освободится машина. Будем возить на этом автомобиле пациентов на МРТ, на какие-то дополнительные обследования, транспортировать в стационары, — отметила заместитель главного врача по медицинской части инфекционной больницы №1 Яна Ульянина, — Я считаю, что это просто колоссальный вклад в наше дело. Уже с этого понедельника запускается больница №11. Наши врачи тоже будут туда ездить — курировать и консультировать медиков, поэтому, конечно, будет полная загрузка нашего автопарка. Это очень незаменимый подарок».

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