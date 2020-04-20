Ученые СО РАН дали прогноз по развитию эпидемии коронавируса этим летом

Валерий Иванов
 
фото ict.nsc.ru

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по коронавирусной инфекции при СО РАН заявила, что лето, возможно, не остановит развитие пандемии COVID-19.

На заседании МРГ ученые рассматривали новые технологии и препараты, которые могут быть направлены на лечение коронавирусной инфекции, а также говорили о многофакторном моделировании последствий пандемии.

«Мы обладаем опытом математического и сценарного моделирования, которое включает и множество ранее созданных моделей такого типа, и поиск новых рисков с оценкой степени и глубины их влияния на ситуацию. В Институте вычислительных технологий СО РАН уже работает единая платформа для построения таких прогнозов, — сказал первый заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко. — На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией».

Ученый отметил, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, а также качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает действие естественных факторов, снижающих воздействие вирусов, таких как проникновение ультрафиолета и инсоляция. Наличие в воздухе большого количества частичек пыли, которые служат переносчиками вируса на большие расстояния также является неблагоприятным фактором.

Напомним, житель Республики Алтай заразился коронавирусом после поездки в Новосибирск.

 

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