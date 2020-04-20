Межведомственная рабочая группа (МРГ) по коронавирусной инфекции при СО РАН заявила, что лето, возможно, не остановит развитие пандемии COVID-19.

На заседании МРГ ученые рассматривали новые технологии и препараты, которые могут быть направлены на лечение коронавирусной инфекции, а также говорили о многофакторном моделировании последствий пандемии.

«Мы обладаем опытом математического и сценарного моделирования, которое включает и множество ранее созданных моделей такого типа, и поиск новых рисков с оценкой степени и глубины их влияния на ситуацию. В Институте вычислительных технологий СО РАН уже работает единая платформа для построения таких прогнозов, — сказал первый заместитель директора ИВТ СО РАН Андрей Юрченко. — На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией».

Ученый отметил, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, а также качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает действие естественных факторов, снижающих воздействие вирусов, таких как проникновение ультрафиолета и инсоляция. Наличие в воздухе большого количества частичек пыли, которые служат переносчиками вируса на большие расстояния также является неблагоприятным фактором.

Напомним, житель Республики Алтай заразился коронавирусом после поездки в Новосибирск.

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