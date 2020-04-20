25-27 апреля пройдет антикризисный онлайн-форум, который будет посвящен тому, как выжить в онлайн-конкуренции, как перестроить свои процессы под новую экономическую реальность, минимизировать потери, и чего ждать от экономики в будущем.

Организатором онлайн-форума стало коммуникационное агентство ZERNO AGENCY, занимающееся организацией деловых мероприятий. Его основатели — Артем Галимов и Дана Суслина.

На сегодня в онлайн-конференции заявлено более 25 спикеров. Среди них — генеральный менеджер гостиницы «Миротель Новосибирск» Михаил Швецов; создатель федеральной сети Laser Love Кира Долгова; сооснователь закусочной «DAширачная», консультант по стратегическому маркетингу и брендингу, преподаватель Первой Академии Маркетинга Екатерина Прутковская; основатель школы маркетинга ProEnter Любовь Черемисина; директор сети пиццерий «Пицца Синица» Алексей Яковлев; директор «BlaBlaBar Новосибирск» и “бара 113” Андрей Васин; сопредседатель Новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал» Виктор Остахов; основатель всероссийского проекта и сообщества «Женщина в Бизнесе — женщина», руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Кристина Захарова; совладелец винного ресторана «Библиотека» и хинкальной «Рэсторани» Наталья Ильина; директор благотворительного фонда «Солнечный город» Мария Аксенова; генеральный директор отеля «More Spa&Resort», основатель новосибирского фитнес-клуба EDGE Максим Частковский; руководитель и сооснователь федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев; директор и сооснователь ООО «Отелит», сопредседатель НРО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк; предприниматель, ресторатор Дмитрий Килев; совладелец брендингового агентства WeissWater и бренда спортивного питания Siberian Nutrogunz, преподаватель Первой Академии Маркетинга Андрей Храпов.

Хедлайнерами конференции значатся основатель сетей Cheburek.me и «Стрижевский», предпринитель Александр Долгов; автор и спикер тренингов по бизнесу, основатель строительного холдинга ProSD Group Валерий Черкасов; инвестиционный аналитик, автор YouTube блога «Экономист на час» Рами Зайцман; нейропсихолог, основатель сети детских международных центров «Эйн&Штейн» Татьяна Штейн.

Также стоит отметить, что 20-23 апреля в Новосибирске проходит онлайн конференция “Минное поле бизнеса», которую проводит юридическая компания «Гребнева и партнеры».

18+

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.