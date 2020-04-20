ВТБ начинает консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования. Ставка по ней составит 6,5%, первоначальный взнос – от 20%. Данная программа позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки.

«Сразу после заявления президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления Правительства. Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации».

По его словам, банк планирует как обеспечить доступность льготной ипотеки для населения, так и поддержать спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки.

По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

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