В Кемерово ночью с 19 на 20 апреля приземлился самолет, в котором находились 76 граждан России, вернувшихся из Таиланда, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

Сегодня ночью с 19 на 20 апреля 63 жителя Кемеровской области, застрявшие в Таиланде в разгар эпидемии COVID-19, вернулись домой. Самолет приземлился в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове.

Всего на борту вернувшегося самолета находилось 76 граждан России, из которых 63 получили постановления о самоизоляции. Еще 13 человек были направлены на карантин в обсерватор.

Некоторые жители Кузбасса решили пока не возвращаться домой из Таиланда и дождаться окончания пандемии и возобновления регулярного авиасообщения между странами.

Напомним, в Новосибирской области обнаружены еще 24 заболевших COVID-19.

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