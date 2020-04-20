В Кемерово ночью с 19 на 20 апреля приземлился самолет, в котором находились 76 граждан России, вернувшихся из Таиланда, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».
Сегодня ночью с 19 на 20 апреля 63 жителя Кемеровской области, застрявшие в Таиланде в разгар эпидемии COVID-19, вернулись домой. Самолет приземлился в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове.
Всего на борту вернувшегося самолета находилось 76 граждан России, из которых 63 получили постановления о самоизоляции. Еще 13 человек были направлены на карантин в обсерватор.
Некоторые жители Кузбасса решили пока не возвращаться домой из Таиланда и дождаться окончания пандемии и возобновления регулярного авиасообщения между странами.
Напомним, в Новосибирской области обнаружены еще 24 заболевших COVID-19.