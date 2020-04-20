Управляющий заявил о преднамеренном банкротстве компании новосибирских бизнесменов Насоленко

Временный управляющий «Альфа Ритейл Компани» Евгений Борисов заявил о признаках преднамеренного банкротства компании.

Заявление управляющего размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Предполагается, что подробности будут раскрыты в ходе отчета управляющего в арбитражном суде Новосибирской области, назначенного на 7 мая текущего года.

Напомним, зарегистрированное в Барнауле Алтайского края ООО «Альфа Ритейл Компани», которым руководит Евгений Насоленко, было признано банкротом в ноябре 2019 года по иску ООО «РНГО». Сумма долга составляла более 343,6 млн рублей. «РНГО» стало третьим кредитором компании, ранее признать ее несостоятельной также потребовали барнаульские «Коллекторское агентство «Брокер-Консалт» и ООО «Капитал».

Учредителями ООО «Альфа Ритейл Компани» являются зарегистрированная на Кипре Arceran Holdings Limited и бизнесмен Константин Малофеев, уставный капитал – миллион рублей. Основным направлением деятельности компании является торговля. Братья-бизнесмены Евгений и Виталий Насоленко развивают в Сибири магазины «Добрянка», «Бахетле» (по франшизе), а также «Универсамы удачных покупок» (до ребрендинга — «Пятерочка») и сеть «Лидер экономии».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.