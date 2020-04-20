По данным оперштаба на 9.00 20 апреля количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132.

Среди новых 24 заразившихся вирусом SARS-CoV-2 двое детей. За пределы Новосибирской области выезжали двое – в Москву и Сочи. Еще семнадцать человек обнаружены в близком круге контактов уже выявленных пациентов. Пять человек никуда не выезжали и с ранее выявленными зараженными коронавирусом не контактировали.

Из зарегистрированных в Новосибирской области 132 случаев заражения COVID-19, 16 человек выздоровели. Трое пациентов — все мужчины — скончались.

В детской больнице №3 в настоящее время находятся 40 детей с подозрением на коронавирус, в том числе пять детей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 20 апреля было госпитализировано 172 человека с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, 19 апреля в Новосибирской области за сутки было зафиксировано 22 человека, инфицированных коронавирусом.

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