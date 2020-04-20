С четырех до восьми выросло число зараженных коронавирусом в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вирус был обнаружен у мужчины, накануне вернувшегося из Новосибирска. Положительный резуьтат показали также тесты сделанные и у его семьи.

Мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание — поднялась температура, появился кашель и ломота в теле. Через некоторое время похожие симптомы появились и у его жены. Тест на коронавирус показал положительный результат у всей семьи. В настоящее время семья изолирована в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, состояние у всех удовлетворительное. Проводятся дезинфекционные мероприятия и устанавливается круг контактов заболевших.

До этого в Республике Алтай были выявлены четверо заболевших: двое жителей Онгудайского района и двое рабочих-вахтовиков из Томской области, уехавших домой еще до обнаружения вируса.

Напомним, по данным оперативного штаба на 19 апреля в Новосибирской области за сутки было зафиксировано еще 22 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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