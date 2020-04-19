На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района распоряжением главы региона приостанавливается работа некоторых видов бизнеса. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Сергей Цивилев распорядился о приостановке на территории области таких видов деятельности как:

— работа объектов розничной торговли;

— оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг;

— работа автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов;

— оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки;

— оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви;

— оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

— оказание услуг фотосалонов.

На указанных территориях, согласно распоряжению главы Кузбасса, необходимо обеспечить обязательное соблюдение требований масочного режима. Кроме того, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Также на территории Кузбасса переводится на 14-дневный режим работа с обследованием сотрудников с признаками ОРВИ на коронавирус психоневрологических интернатов, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов, хосписов, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, отделений паллиативной помощи, домов и отделений сестринского ухода, психиатрических больниц и диспансеров, психоневрологических диспансеров.

Напомним, за сутки в Новосибирской области зафиксировано еще 22 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, среди них есть 2 ребенка.

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