Всего в Кемеровской области по состоянию на 19 апреля на лечении находятся тридцать четыре больных COVID-19, сообщает телеграм-канал «Цивиле.Live».

В медицинских учреждениях, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в регионе находятся 1617 человек.

Областной штаб также сообщил, что установленное число лиц, контактировавших со скончавшимся в Белово пациентом, увеличилось до 358. У всех новых контактов будет проведено тестирование, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции.

На сегодняшний день получено 254 результата тестов контактировавших со скончавшимся пациентом: все тесты показали отрицательный результат. Повторное тестирование будет проведено через 10 дней.

Напомним, 15 апреля в реанимации горбольницы города Белово Кемеровской области скончался пациент с пневмонией. Результаты второго, посмертного теста, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.

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