По данным оперативного штаба на 9.00 19 апреля в Новосибирской области за сутки зафиксировано еще 22 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, среди них есть 2 ребенка.
За пределы области из новых заразившихся выезжал только один человек, который вернулся из Москвы и находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет.
Еще 10 человек контактировали с уже выявленными ранее пациентами. Одиннадцать человек никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными коронавирусом не контактировали.
На данный момент количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 108. Выздоровевших 16 человек, трое скончались.
К районам, в которых была обнаружена коронавирусная инфекция, добавились Колыванский и Здвинский.
В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19, у троих детей диагноз подтвержден.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля находится 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.
Напомним, в регионе на сегодняшний скончались от коронавируса трое пациентов, все трое — мужчины.