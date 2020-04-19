По данным оперативного штаба на 9.00 19 апреля в Новосибирской области за сутки зафиксировано еще 22 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, среди них есть 2 ребенка.

За пределы области из новых заразившихся выезжал только один человек, который вернулся из Москвы и находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет.

Еще 10 человек контактировали с уже выявленными ранее пациентами. Одиннадцать человек никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными коронавирусом не контактировали.

На данный момент количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 108. Выздоровевших 16 человек, трое скончались.

К районам, в которых была обнаружена коронавирусная инфекция, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19, у троих детей диагноз подтвержден.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля находится 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в регионе на сегодняшний скончались от коронавируса трое пациентов, все трое — мужчины.

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