По данным оперативного штаба на 20 часов 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов здоровы и выписаны. Три человека скончались.
Как поясняют в оперативном штабе, умершему сегодня мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1926 человек. 9917 – сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 37 человек.
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Ресторанный консультант, маркетолог
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, доцент кафедры «Электротехнические комплексы» Новосибирского государственного технического университета
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