По данным аналитического агентства «Автостат-Инфо», по итогам 1 квартала 2020 года немецкому премиальному бренду BMW удалось занять первое место по объему регистраций в Красноярском крае, Омской области и Хакасии, обогнав японский бренд Lexus. Тем не менее, в целом по Сибири Lexus пока удалось отстоять первое место.

По данным «Автостат.Инфо», в 1 квартале 2020 года в Сибири было зарегистрировано 552 новых автомобилей Lexus (+9,5%). Наиболее сильные позиции у бренда в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае. В каждом из этих регионов он занял 1 место среди премиум-брендов.

На втором месте оказался немецкий бренд BMW с 403 реализованными автомобилями (+22,5%). По итогам квартала ему удалось занять первое место среди премиум-брендов в Омской области, Красноярском крае и республике Хакасия. Напомним, что официальным дилером марки в Омске является Автоцентр «БАРС», который по итогам 2019 года был признан лучшим дилером марки в России в категории компаний, продающих до 150 автомобилей в год. Учредителем дилера является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. В свою очередь в Красноярском крае и Хакасии официальным дилером BMW является старейший местный игрок — «Медведь Холдинг» Николая Бякова. Примечательно, что дилером Lexus с 2018 года также является именно «Медведь Холдинг», поэтому в рассматриваемом случае конкуренция между брендами идет внутри одной компании.

В соседней Новосибирской области BMW пока уступает Lexus, однако эта ситуация может также поменяться. «Пока Lexus очень силен в Сибири, но с нашими новыми моделями у BMW есть шанс быть первым, и это то, к чему мы стремимся», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» в апреле 2019 года глава BMW в России Штефан Тойхерт.

Немецкий бренд Mercedes-Benz пока лишь замыкает ТОП-3 с 295 автомобилями (+20,4%). Ни в одном из регионов Сибири ему пока не удалось выйти на первое место. В 2019 году дистрибьютор открыл нового дилера в Омске — им стала ГК «Евразия Моторс», а также в Новосибирске — им стала самарская ГК «Фастар» в дополнение к уже действующему партнеру — «СТС-Автомобили». Тем не менее, по итогам 1 квартала 2020 года, в обоих регионах Mercedes-Benz пока все же уступил и BMW, и Lexus.

Четвертую строчку занимает немецкий бренд Audi со 193 автомобилями (+43%). Такой высокий прирост был обеспечен в том числе и обновлением модельного ряда марки. В Красноярском крае объемы реализации марки выросли на 55,9%, а в Новосибирской области — на 44,8%. Официальным дилером марки в Красноярском крае является «Арсенал Груп» Виктора Поддубного, в Новосибирской области — московская ГК «Автомир».

Замыкает ТОП-5 британский Land Rover со 139 автомобилями (+16,8%). Следом по списку следуют немецкий Porsche (+27,1%), шведский Volvo (+38,7%), японский Infiniti (-45,6%). Напомним, что в начале 2020 года у Infiniti появился официальный дилер в Новосибирске — им стала компаний «Сибирские моторы». В этом же году в городе ожидается появление официального дилера шведской марки Volvo.

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