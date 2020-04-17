Президент России Владимир Путин 16 апреля огласил новые меры поддержки строительной отрасли. «Континент Сибирь» спросил новосибирских строителей, достаточно ли предложенных президентом мер, и что еще могло бы предпринять правительство для развития отрасли?

На совещании с членами правительств РФ и представителями крупнейших строительных компаний 16 апреля президент предложил новые меры содействия стройкомплексу. Часть из них направлена на стимулирование спроса.

Так, глава государства рекомендовал запустить льготную ипотечную программу. Ее основные тезисы: жилье комфорт-класса можно будет взять по ставке 6,5% до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября. На реализацию программы потребуется около 6 млрд руб.

Кроме того, прозвучали следующие предложения: принять меры для кредитования строительной отрасли в размере 12 млрд руб, докапитализировать Фонд помощи обманутым дольщикам до 30 млрд руб. Также шла речь о предоставлении «Дом.РФ» госгарантий Минфина в размере 50 млрд руб. Повысить доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли. Продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов, не замораживать объекты строительства в регионах. Предоставить субсидии только тем строительным компаниям, которые сохранят рабочие места и зарплаты сотрудников. В свою очередь, застройщики должны взять на себя обязательства завершить строительство домов, запланированных к вводу в строй в 2020–2021 годах, чтобы избежать долгостроев.

По мнению представителей строительного комплекса, с которыми удалось поговорить «Континенту Сибирь», меры предложенные президентом достаточны для поддержки отрасли. «В нынешней обстановке эти меры очень своевременны, желать чего-то большего – это жлобство», – подчеркнул генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Руководители стройпредприятий особо отметили большое значение льготной ипотечной программы. Так, по словам заместителя директора по развитию ООО СК «ВИРА-Строй» Александра Аксёненко, стимулирование спроса – одна из основополагающих мер, которые сейчас нужны для отрасли. «Строительство и продажи – это две стороны одной медали. Ипотека, как основной инструмент приобретения квартиры, а во многих организациях ипотечные сделки составляют больше 50%, играет важную роль в стимулировании покупателей. Количество выданных ипотечных кредитов резко снизилось, люди боятся. Доступная ипотека, понятные и прозрачные механизмы, помогут побороть этот страх», – отметил Александр Аксёненко.

С этой точкой зрения согласен и член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков: «Сегодня самое главное – стимулировать спрос не только в нашем секторе, а в любом другом». По мнению депутата, необходимо и на уровне региона разработать региональные программы стимулирования спроса на рынке жилья. «Если нам удастся совместить два продукта – федеральный и региональный – по выдаче льготной ипотеки, субсидированию покупки жилья отдельными категориями граждан, таких, как молодая семья, было бы просто супер. И для этого есть все предпосылки», – отметил Илья Поляков.

Еще один застройщик на условиях анонимности рассказал «Континенту Сибирь», что у некоторых участников отрасли были социально неправильные ожидания, думали, что им разрешат затянуть сроки сдачи жилья, раздадут какие-то деньги, уберут штрафы. По его мнению, ожидания не оправдались. «И это прекрасно. Чуть коробит, что опять нас поделили на равных и не очень, при этом среди признанных правительством РФ системообразующими нет ни одной сибирской строительной компании. Поэтому нам не обещают софинансирования процентных ставок и других льгот. Но мы и это переживем. Позабавило выделение 50 млрд Дому.РФ. В общем объеме рынка – это капля в море», – отметил эксперт.

Касаясь финансовой поддержки отрасли, Александр Аксёненко отметил, что главное, чтобы банковские инструменты были прозрачными, понятными и доступными для всех застройщиков независимо от их объемов. По мнению Ильи Полякова, любая поддержка, и финансовая в том числе, не будет лишней. В то же время он полагает, что любой бизнес должен быть построен таким образом, чтобы справляться с кредитной нагрузкой. «Строительные компании, особенно те, кто нормально стоит на ногах, кризис переживут и без дополнительных льгот. А вот если не будет спроса, тяжело будет всем. Поэтому мы ставим во главу угла меры по стимулированию спроса», – подчеркнул член комитета по строительству новосибирского Заксобрания.

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