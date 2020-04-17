Глава Новосибирской области Андрей Травников обратился к руководителям ВУЗов в регионе с просьбой отменить начисленияза общежития для студентов, которые уехали домой и учатся дистанционно.

Ранее от начислений за общежития на период дистанционного обучения отказался Новосибирский государственный педагогический университет.

По словам губернатора Новосибирской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Травникова, решение ректора НГПУ, члена ЕР Алексея Герасева о «заморозке» взносов – абсолютно «разумное и справедливое».

«Во многих регионах страны вузы принимают решения отменить плату за общежития для тех студентов, которые находятся дома и обучаются дистанционно. Если не живешь в общежитии, то и платить не должен, а бремя за содержание этого общежития вуз должен взять на себя. Я обращаюсь к ректорам всех новосибирских вузов – принять решение и отменить на весь период нахождения дома на дистанционном обучении студентов плату за проживание в общежитии», – заявил Травников.

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