Дороги, отремонтированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в течение шести дней обследовала комиссия, состоящая из представителей Минтранса РФ, ОНФ, а также подрядных и эксплуатирующих организаций. Проверка выявила 164 дефекта, которые будут устранены по гарантии. Подрядчикам были выданы предписания и установлены сроки их выполнения, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

В число выявленных дефектов входят и недостатки покрытия проезжей части, и дефекты разметки, тротуаров и пешеходного ограждения.

«БКАД – это национальный проект, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Соблюдение всех норм и гарантийных обязательств отслеживается не только на нашем уровне – муниципальном и областном, но и на федеральном. Затрачены, в том числе, федеральные деньги, поэтому спрос здесь очень строгий и качество не должно страдать. Эта программа была создана по прямому поручению президента для того, чтобы привести в нормативное состояние дороги, прежде всего – в муниципалитетах. В таком крупном муниципалитете как Новосибирск, конечно, это важно. И мы предпринимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки эффективно их отремонтировать».

Один из основных дефектов, отмеченных комиссией — коллейность дорог. Так глубина колеи на одном из участков на улице Немировича-Данченко составила 45 мм при допустимых значениях 6 мм в год. И подобные колеи также появились на Красном проспекте, улицах Никитина, Восходе, Ватутина, Петухова, Станционной.

Другой, не менее распространенный дефект – разрушение асфальтобетонного покрытия в местах примыканий к колодцам подземных коммуникаций и дождеприемникам. Такая проблема встречается на многих улицах города, например, на улице Фрунзе. Претензии были и к состоянию тротуаров, пешеходных ограждений и разметки.

Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Новосибирска Юрий Дёмин сообщил, что в прошлые годы подрядные организации исправно устраняли дефекты. Так, к завершению дорожного сезона прошлого года все замечания были устранены.

Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на гарантии находится 22 объекта ремонта и 24 места концентрации ДТП общей площадью 1,34 миллиона кв/ м. Ремонт на этих участках был выполнен в 2017-2019 годах.

По муниципальной программе города на гарантии находится 508 участков, отремонтированных в 2015-2019 годах. Общая площадь участков более 2 миллионов кв/м. С 20 апреля начнется гарантийное обследование этих объектов.

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