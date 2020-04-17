Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group

Федор Туров
 

21 апреля президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф даст большое эксклюзивное видеоинтервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Интервью выйдет 21 апреля на «Лента.ру». Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.

В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам.

Каждый желающий может задать свой вопрос с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».

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