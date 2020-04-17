Сбербанк объявил об отмене до конца весны платы за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

«Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

В связи с этим руководство Сбербанка приняло решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно. Возмещение из бюджета НДС и акцизов в онлайн-режиме позволит снизить корпоративным клиентам время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будет осуществляться бесплатно.

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней.

Напомним, что это не единственная мера поддержки корпоративных клиентов, которую принял Сбербанк. Еще в конце марта банк объявил об отмене платы за сервисное обслуживание по эквайрингу – тоже до 31 мая.

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