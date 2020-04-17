17 апреля в общественной приемной губернатора прошли две телефонные «горячие линии» о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и о социальной поддержке граждан в период действия режима повышенной готовности на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Горячие линии» действуют в регионе для представителей бизнеса в постоянном режиме на базе центра «Мой бизнес», антикризисного штаба АО «Российский экспортный центр».

«Минэкономразвития региона подготовлены специальные методические рекомендации для предпринимателей по алгоритму действий при обращении за государственной поддержкой, – подчеркнул и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. – Для промышленных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, пострадавших в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции, действуют меры господдержки регионального и федерального уровня. В разработанном министерством экономического развития региона методическом пособии прописан алгоритм действий по получению поддержки». Это, по словам Льва Решетникова, поможет определиться с наиболее подходящими мерами поддержки по налогам, отсрочкам платежей, кредитам, а также получить информацию о работе региональных гарантийных фондов.

Руководитель областного минпромторга Андрей Гончаров рассказал о работе «горячей линии» центра «Мой бизнес».

«Через «горячую линию» центра «Мой бизнес», которая ежедневно принимает от 50 до 250 звонков, мы постараемся ответить на все вопросы предпринимателей, — подчеркнул Гончаров. — Кроме того, региональным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и Фондом микрофинансирования разработанные специальные продукты антикризисной поддержки».

По словам министра, эта новая скоринговая программа максимально сокращает время обработки заявок от предпринимателей на поручительство по кредитам. Кроме того, Гончаров отметил, что до 300 тысяч рублей увеличена сумма микрозайма на пополнение оборотных средств и до 300 тысяч увеличена возможная сумма займа без залога, а также будут продлены сроки по выплатам кредитов.

Напомним, «Единая Россия» направит президенту РФ предложения по поддержке предпринимателей и работников бизнес-предприятий.

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