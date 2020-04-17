Всего на карантине в городе Искитиме Новосибирской области по состоянию на 17 апреля находятся 25 человек, в том числе шесть детей. Из Москвы прибыли 15 человек, еще четверо вернулись из Санкт-Петербурга . Положительных результатов на коронавирус в Искитиме пока не обнаружено. Об этом сообщил сайт «Весь Искитим».

Мужчину с подозрением на коронавирус из Искитима увезли в инфекционную больницу Новосибирска, где у него и его родственников взяли анализ, рассказал главный врач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов.

На сегодняшний день анализы на коронавирус взяты у 150 искитимцев. За неделю в клиниках Искитима и новосибирского Академгородка сделано 43 анализана COVID-19, у 38 получен отрицательный результат, еще пять человек ожидают результаты, положительных результатов пока нет.

Напомним, полиция задержала в Бердске нарушителя карантина по COVID-19.

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