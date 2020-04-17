МТС запустил карту работающего малого бизнеса Новосибирска

МТС запустил интерактивную карту «Мнеблизко». В рамках проекта предприниматели могут рассказать об оказываемых сегодня услугах, а покупатели узнать, какие заведения продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами.

Создание карты работающего малого бизнеса направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – новый город появляется на карте сразу, как только модерацию проходит более пяти заявок из него.

Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису Диск#CloudMTS на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

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