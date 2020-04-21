Макроэкономический шок привел к резкому увеличению волатильности рубля, а разрыв соглашения с ОПЕК — к падению цен на нефть. Все это дестабилизировало экономику страны и заставило владельцев депозитов искать максимально надежные способы вложения средств. На этом фоне волнообразная скупка активов не позволила сильно снижаться стоимости недвижимости и в долгосрочной перспективе обещает ее рост.

По данным ЕИСЖС, за последние шесть месяцев объемы строительства жилой недвижимости сократились на 15%. Этому способствовали 214–ФЗ об обязательном переходе на проектную модель финансирования и сравнительно небольшое число застройщиков, выдержавших стресс-тестирование банков и получивших «разрешение» на дальнейшую деятельность. В марте произошло снижение спроса: месяц карантина заставил банки не только уменьшить количество ипотечных кредитов, но и ужесточить требования к потребительским. В результате застройщики вынуждены были дополнительно сократить предложение, чтобы сохранить комфортный для себя уровень цен и рентабельность строительства. Для его восстановления потребуется время: на запуск новых проектов необходимо будет найти ресурсы.

Застройщики в свою очередь сдержанно делятся своими планами. В компании «Сибирьинвест» пообещали, что строительство текущих объектов не будет прекращено. Все предыдущие экономические кризисы компании удавалось сдавать жилые комплексы с заметным опережением графика. «Чтобы проект обладал высокой инвестиционной привлекательностью, он должен быть реализован максимально быстро, — поясняет руководитель отдела продаж компании Алена Гаврилова. — Для жилья комфорт-класса, как, например, ЖК «Красный проспект» и ЖК «Золотая Нива», срок не должен превышать один год. В этом случае, приобретая квартиры на стадии котлована, клиенты получают почти 30% прибыли. Это серьезная сумма, в разы превышающая доходы от других рыночных инструментов. И в наших интересах завершить строительство досрочно. «Золотая Нива» состоит из трех очередей, первая была сдана в конце 2019 года, сейчас жильцы уже заканчивают ремонт. Степень готовность второй очереди — 60%, третий дом построен на 25%. Три очереди «Красного проспекта» уже введены в эксплуатацию, в последней, четвертой, построены все 9 этажей и ведутся внутренние работы, поэтому оснований для беспокойства нет».

По материалам аналитического центра ДОМ.РФ, за последние две недели в десяти регионах страны цена квадратного метра выросла на 7,5%. Среди субъектов и Новосибирская область (в Москве повышение достигло 15%). Можно предположить, что застройщики заложили увеличение себестоимости материалов, хотя как обещают представители рынка, ощутимее цена изменится к лету. «Мы изучали опыт всех кризисов, которые случались в новейшей российской истории с 1990 года. В номинальном выражении цены на жилье не падали ни разу», — прокомментировал в свою очередь руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Как оценить инвестиционную привлекательность недвижимости?

Рейтинговое агентство НКР предложило три сценария развития событий, базирующихся на продолжительности карантина: умеренный, негативный и кризисный. Во всех трех выживут только крупные участники рынка, имеющие возможность продолжать экономическую деятельность даже в условиях затяжного кризиса. Остальные вынуждены будут устраивать распродажи и тем самым обесценивать собственные активы. Для потенциальных инвесторов это означает, что не каждый объект будет сохранять высокую ликвидность после того, как начнется рост экономики. На примере домов, сданных в 2010-х, можно проследить прямую зависимость жилой недвижимости от уровня развития инфраструктуры и транспортной доступности объекта: чем более депрессивная обстановка в районе, тем менее выросла цена квадратного метра. И наоборот: проекты, реализованные в перспективных локациях, дорожают.

С этой точки зрения интересны жилые комплексы, расположенные в центральной части города. Даже в периоды экономического спада цена на них колебалась незначительно и в 90% случаев росла. По наблюдениям основателя Red Estate Николая Дивногорского, за прошлый год даже хрущевки в шаговой доступности от метро выросли на 0,5–1 млн рублей. Новостройки со схожей локацией, но чуть более удаленные от подземной линии, показывают схожую динамику, но их цена в большей мере зависит от степени готовности, поэтому эксперт рекомендует пристальное внимание уделять репутации застройщика и прочности его позиции на рынке.

В компании «Сибирьинвест» выбор строительных площадок называют одним из критериев успеха экономической модели. Все жилые комплексы застройщика расположены в перспективных локациях и со временем растут в цене. В качестве примера представители девелопера приводят ЖК «Ядринцевский квартал» и ЖК «Гудимов», расположенные в Центральном районе Новосибирска, традиционно отличающемся высоким уровнем цен. «Понимая, что стоимость земли здесь достаточно высока, мы отдаем приоритет проектам повышенного комфорта, — поясняет руководитель отдела продаж Алена Гаврилова. — Это позволяет нам сокращать этажность строительства и закладывать меньшее количество квартир на этаже. В результате мы уходим от перенаселенных свечек и поддерживаем баланс между удобством для будущих жильцов и возможностями транспортной системы. «Ядринцевский квартал» был сдан в эксплуатацию в конце 2018 года, в «Гудимове» ведутся внутренние работы. В нашем портфеле есть и более демократичные объекты, например, ЖК «Маковского», расположенный в 100 метрах от РАНХиГС. Оба дома уже введены в эксплуатацию, но в продаже имеются три квартиры большой площади. Как только окружающая территория будет застроена, цены на объект вырастут. Это интересное вложение с точки зрения инвестиций и отличный вариант для семьи с 2–3 детьми».

Процесс принятия решения о покупке занимает не один день, поэтому выбор объектов для инвестиций лучше не откладывать на долгий срок. С 6 апреля постановлением губернатора в Новосибирской области разрешили восстановить работу промышленных и строительных предприятий. Это значит, что консультацию по объектам, находящимся в продаже, можно получить по телефону уже сейчас, а объекты приобрести онлайн.

ЖК «Красный проспект»

Застройщик: ООО «Мегаполис»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://nakrasnom.ru/

ЖК «Гудимов»

Застройщик: ООО «Ариста»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://gudimov-nsk.ru/

ЖК «Золотая Нива»

Застройщик: ООО «СибирьИнвест»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://zn-nsk.ru/

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