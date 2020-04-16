В регионе по данным оперативного штаба на 10.00 16 апреля за прошедшие сутки зарегистрировано еще 11 случаев заражения COVID-19. Также зафиксирован второй смертельный случай от коронавирусной инфекции.

Второму умершему пациенту было 54 года, он был иногородним водителем. Коронавирусная пневмония развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, декомпенсированный сахарный диабет, синдром Пиквика.

Из 11 новых случаев заражения четверо человек – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Другие семь человек никуда не выезжали и с ранее выявленными зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19 не контактировали.

В детской больнице №3 в настоящее время находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Ни у кого из детей положительных результатов теста на коронавирус нет.

Всего в области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

Напомним, Андрей Травников 15 апреля оценил возможности созданного на базе городской клинической больницы №11 инфекционного госпиталя.

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