Для поддержки розничных клиентов в период повышенной эпидемиологической угрозы Газпромбанк продлевает до 30 июня 2020 года обслуживание карт, срок действия которых истек в марте или истекает в апреле и мае этого года.

Предложение распространяется на дебетовые, кредитные и корпоративные карты платежных систем VISA, Mastercard, «Мир», Union Pay и JCB. Обслуживание по ним, по данным банка, будет восстановлено или продлено с 30 апреля 2020 года.

По банковским картам с истекшим сроком действия вводится лимит на операции по каждой карте – 30 тысяч рублей в сутки или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу Газпромбанка на дату совершения операции. Остальные условия и тарифы по обслуживанию банковских карт остаются без изменений.

Банкоматы Газпромбанка обязательно будут принимать такие карты, однако иногда могут возникать трудности при совершении покупок, так как настройки терминалов оплаты в розничных точках продаж зависят от других банков и не всегда поддерживают опцию продления обслуживания карт с истекшим сроком действия. Кроме того, по таким картам может быть первое время частично недоступен функционал дистанционных каналов обслуживания.

Всем клиентам, у которых окончание срока действия карты приходится на март, апрель или май 2020 года и которые оформляли согласие на рекламную рассылку, будет направлены push-уведомления и e-mail. При желании держатели карт с истекшим сроком действия могут отказаться от продления обслуживания карты, позвонив в контакт-центр по номеру, указанному на официальном сайте Банка, и пройдя аутентификацию.

Все перевыпущенные банковские карты можно будет забрать в отделениях Банка по окончании периода самоизоляции. При этом, если режим будет продлен, Газпромбанк учтет это при разработке нового комплекса мер, в том числе рассмотрит возможность продлить обслуживание карт с истекшим сроком действия на более длительный период.

Напомним, что ранее Газпромбанк запустил бесплатную доставку на дом «Умной карты» и вклада «Успех» в 31 городе России, а в дальнейшем намерен расширять географию доставки.

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