С 13 апреля в регионах Сибири компании сферы автомобильного бизнеса получили возможность возобновления своей работы. Если в Иркутской области была разрешена только торговля автозапчастями, в Новосибирской области допущено также как оказание автосервисных услуг, так и торговля автомобилями. Кто и как поспособствовал достижению такого результата, и чей вклад в этом вопросе сыграл решающую роль, выяснял «Континент Сибирь».

Одной из первых мер со стороны автодилерского сообщества по возможности обеспечения своей работы в условиях самоизоляции стало написание открытого письма в федеральный минпромторг со стороны ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД). На сегодня она объединяет свыше 1250 дилерских центров по всей стране. В ассоциацию входит и 12 сибирских авторитейлеров. Президентом РОАД на сегодня является Олег Мосеев, ранее входивший в состав совета директоров новосибирской ГК «СЛК-Моторс».

26 марта ассоциация РОАД направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить проводить техобслуживание и ремонт официальным сервисным станциям, мотивируя это в том числе тем, что экстренные службы (в частности службы медицинской помощи) будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии. Позже аналогичное обращение было направлено и в правительство РФ.

Поворотным моментом можно считать включение федеральным минпромторгом автозапчастей, а также расходных материалов в сферу товаров первой необходимости. Это произошло 28 марта и стало ориентиром в том числе для региональных профильных министерств.

В начале апреля ассоциация РОАД сконцентрировала усилия на региональном уровне и начала отправку официальных запросов во все субъекты РФ с просьбой разрешить официальным сервисным станциям производить ремонтные работы и продажу автозапчастей.

Тем не менее, в каждом из регионов Сибири были приняты разные решения относительно автомобильного бизнеса. Например, в Иркутской области, по словам опрошенных «Континентом Сибирь» дилеров, разрешена только продажа автозапчастей в то время, как в Новосибирской области разрешили и оказание автосервисных услуг, и непосредственно торговлю автомобилями. Такая значительная разница дает основания предполагать, что большую роль в процессе сыграла позиция дилеров на местах: в регионах, получивших наибольшие послабления, участники рынка вероятно действовали наиболее организованно и слаженно. Но так ли это на самом деле?

По словам сразу пятерых опрошенных «Континентом Сибирь» автодилеров, ключевым инициатором обращения к властям Новосибирской области от имени сообщества являлся генеральный директор компании «Сибтрансавто-Новосибирск» (официальный дилер GM-AvtoVAZ, UAZ, Lifan, Haval, Changan в Новосибирске) Альфед Агзамов. Он подготовил письмо от имени автодилерского сообщества региона, предложив новосибирским авторитейлерам присоединиться к этой инициативе. Информацию об этом подтвердили пятеро опрошенных «Континентом Сибирь» дилеров. 8 апреля Альфед Агзамов наряду с представителями различных профессиональных бизнес-объединений Новосибирской области участвовал во встрече с вице-губернатором региона Сергей Сёмкой. Уже после принятия положительного решения по допуску автодилеров к работе 14 апреля с визитом в дилерские центры «Сибтрансавто» приехал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров и его заместитель Максим Останин.

Участники рынка по-разному оценивают эффективность усилий, предпринятых руководством «Сибтрансавто» для всего сообщества. Директор дилерских центров «Эксперт НСК» (официальный дилер Nissan в Новосибирске) и «Центр НСК» (официальный дилер KIA в Новосибирске) Сергей Кваша считает, что усилия на местах оказались результативны. По его словам, ситуация отличается от региона к региону, и к примеру, в Самарской области в отличие от Новосибирской пока не разрешили торговлю автомобилями, хотя местные участники рынка также обращались к органам исполнительной власти. В связи с этим он позитивно оценивает усилия, предпринятые в том числе и компанией «Сибтрансавто». «Лично бы нас никто не принял. А Альфед Агзамов отстаивал наши интересы перед властями», — поддерживает коллегу руководитель одного из мультибрендовых дилеров, работающих в Новосибирске.

Впрочем, не все участники рынка считают, что именно усилия «Сибтрансавто» привели к результату. «Я считаю, что решение об открытии дилерских центров было очевидным и предсказуемым. До этого по такому пути пошли другие регионы России и непосредственно Сибири. Главным ориентиром здесь была рекомендация федерального минпромторга. Поэтому на мой взгляд, усилия на местах не играли особой роли, это бы и так произошло», — считает руководитель одного из новосибирских дилерских центров на условиях анонимности.

И действительно, рассматривая случай Новосибирской области, стоит отметить, что региональный минпромторг еще 6 апреля внес автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры) в расширенный список товаров первой необходимости. Таким образом, уже на этом этапе автосервисы получили возможность работы. «Хочется поблагодарить правительство Новосибирской области за трезвость ума и адекватность применяемых мер», — отмечал ранее основатель основанной в Новосибирске федеральной сети станций постгарантийного обслуживания автомобилей Fit Service Данил Соловьев. Однако в дополнение к возможности оказания автосервисных услуг в Новосибирской области одобрили и продажу автомобилей.

Текущая ситуация дала повод дилерам задуматься о возрождении Сибирской ассоциации автомобильных дилеров (СААД), которая пять лет назад естественным образом прекратила существование. Последние события послужили дополнительным стимулом возобновления переговоров о ее воссоздании на базе компании «Сибтрансавто». Даже на текущем этапе в ходе состоявшейся встречи с Сергеем Сёмкой объединение автодилеров использовало привычное название СААД.

Иначе обстоит ситуация в других регионах Сибири. По словам опрошенных «Континентом Сибирь» дилеров, свою позицию они отстаивали преимущественно в индивидуальном порядке. «В Томской и Кемеровской областях мы работаем уже около 15 лет, и там мне не известно о каких-либо дилерских объединениях в отличии от Новосибирской области. Поэтому в этих регионах мы вели консультации и обращения к властям в индивидуальном порядке», — пояснил генеральный директор «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz, Jeep в Новосибирской области, авторизованный сервисный партнер Mercedes-Benz в Кемеровской, Томской областях) Павел Костенко. Об этом же говорят и в самом крупном кузбасском дилере по портфелю представляемых брендов — группе компаний «Сибинпэкс». «Формальных встреч автодилеров с властью не было. Контакты, несомненно, были у всех крупных местных игроков, но они не было организованными, — поясняет финансовый директор ГК «Сибинпэкс» (официальный дилер Audi, GM-AvtoVAZ, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Renault, Mazda в Кемерово) Евгений Кириченко. — Всесторонние обращения, как ассоциации РОАД через минпромторг, так и наши, привели к быстрому внесению автосалонов в целом к перечню предприятий исключений».

Таким образом, больщинство автодилеров Сибири пыталось лоббировать свои интересы самостоятельно, не садясь за единый стол переговоров. Однако и такие точечные меры могут формировать большой вклад в общее дело. Примером усилий отдельных дилеров могут служить действия компании «АйБиЭм» (официальный дилер KIA, UAZ в Кемеровской области), возглавляемой Денисом Прониным. Компания оперативно присоединилась к всероссийскому движению взаимопомощи #МыВместе, предоставив автомобиль для участия в волонтерской акции по доставке продуктов питания, лекарств, средств гигиены и других товаров первой необходимости маломобильным пожилым и одиноким кемеровчанам. В акции поучаствовал и лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В свою очередь иркутские дилеры, несмотря на принятое по региону решение, все же направили главе региона Игорю Кобзеву письмо с просьбой разрешить продажи автомобилей по примеру других регионов. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил один из крупных игроков местного рынка. Однако по словам представителей иркутского автобизнеса, говорить о консолидации всего сектора в этом вопросе преждевременно.

На этом фоне многие дилеры все чаще приходят к мысли о целесообразности наличия региональной отраслевой ассоциации в дополнение к федеральному объединению. «И письма РОАД, и федерального минпромторга, конечно, имели большую значимость в решении вопроса. Остальные тоже не сидели на месте. Ясно одно: дилерам нужно объединяться и создавать действующую структуру, которая могла бы вести переговоры с другими объединениями и совместными усилиями эффективно способствовать построению диалога с властью», — считает исполнительный директор «Тойота Центр Омск» и «Лексус Центр Омск» Виктор Гребенников.

В свою очередь ассоциация РОАД продолжает работу по лоббированию интересов отрасли на федеральном уровне. Всем дилерам России предлагалось подписать обращение к правительству РФ с просьбой признать отрасль наиболее пострадавшей из-за сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Уже 10 апреля был расширен перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов. В число этих отраслей вошел и автобизнес.

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