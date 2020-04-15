14 апреля HeadHunter, крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год.

Рейтинг строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

В этом году Банк ВТБ впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.

«Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, – отметил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков. – И это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов».

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