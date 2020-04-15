Важнейшее нововведение, которое предлагается проектом закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления», состоит в том, что «дополнено полномочие правительства Новосибирской области, в части утверждение порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами», как сказано в пояснительной записке к документу.

На заседании комитета Законодательного Собрания области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, состоявшимся сегодня, 15 апреля, вынесено следующее решение — рекомендовать Заксобранию принять названный законопроект в двух чтениях.

По словам председателя комитета Дмитрия Козловского, федеральное законодательство позволяет вносить изменения, чтобы региональное правительство могло расторгать договор с региональным оператором в одностороннем порядке. «Когда в других регионах России региональные правительства лишают регоператор его статуса, вторая сторона подает в суд, и начинается безвластие на два-три месяца: непонятно, кто мусор собирает, непонятно, кто вывозит», — считает Козловский.

Он также напомнил, к региональному оператору «Экология-Новосибирск» накопилось немало претензий со стороны перевозчиков отходов. «Более того, регоператор опять плохо рассчитывается именно в 2020 году. Некоторые операторы молчат, а некоторые уже начали открыто говорить, что их это не устраивает. Думаю, что пункт, который мы сейчас вносим в законодательство, немножко «взбодрит» нашего регоператора, заставит его задуматься». При этом Козловский отметил, что сегодня проблем с вывозом мусора в Новосибирской области нет.

Также на заседании комитета был согласован проект изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области». Депутат отметил, что программа, рассчитанная на несколько лет вперед, уточнена. «К сожалению, она уменьшается, поскольку сокращено на 375 миллионов рублей федеральное финансирование. Значит, в области будет построено меньше полигонов для складирования мусора».

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