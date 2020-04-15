Возобновят ли в Новосибирской области свою работу небольшие торговые предприятия non food сегмента?

Александр Корнев
 
По словам Наталии Кошелевой рассматривается возможность расширения списка торговых предприятий Новосибирской области, которые могут возобновить работу.

Ассоциация малоформатной торговли рассмотрит обращение к властям Новосибирской области с предложением разрешить возобновление работы небольших торговых предприятий non food сегмента: магазинов по продаже одежды и обуви, бытовой химии, текстиля и других товаров.

Как рассказала «Континенту Сибирь» вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, рассматривается возможность предложения расширения списка торговых предприятий Новосибирска, которые могут возобновить работу. Речь идет о non food сегменте: магазинах одежды, бытовой химии и так далее. «Поступили предложения от магазинов, которые не торгуют продуктами питания и товарами первоочередной необходимости. Сегодня-завтра поступившую информацию сведем, обсудим и, вероятно, выступим с предложением открыть ряд торговых предприятий», — сказала вице-президент Ассоциации малоформатной торговли. Наталия Кошелева пояснила, что речь идет не о каких-то крупных магазинах, ТЦ, а о небольших торговых помещениях с отдельным входом, где можно обеспечить 1,5-2 метровое расстояние между покупателями, наличие не более 2-5 покупателей в зависимости от площади торгового зала, возможно торговлю навынос или по предварительной записи. Сейчас, по ее словам, многое из ассортимента таких магазинов – к примеру, обувь, одежду, косметику или постельные принадлежности — можно спокойно купить в супермаркетах, а небольшим торговым точкам их продавать запретили, закрыв их. «Мы должны проанализировать ситуацию и выяснить, даже не с юридической точки зрения, а с точки зрения здравого смысла – насколько увеличится риск, если открыть такие предприятия», — резюмировала Наталия Кошелева.

Она также рассказала о предложениях по поддержке ритейла в регионе в период ограничений, с которыми ранее к областным властям обратились представители малоформатной торговли. Напомним, бизнесмены предложили ввести временные моратории на снос нестационарных торговых объектов (НТО) и проведение конкурса на заключение концессионного соглашения на размещение «умных остановок», переоформить и продлить все договоры аренды и договоры на размещение НТО на срок не менее 5 лет без проведения торгов и предоставление ряда других преференций. По словам Наталии Кошелевой, обращение пока находится на рассмотрении. «Фактически мы уже получили косвенную поддержку минпромторга РФ. Министерство уже прописало в рекомендуемых мерах поддержки бизнеса мораторий на демонтаж НТО и снижение стоимости арендной платы», — пояснила Наталия Кошелева. По ее словам, покупательский трафик сейчас сильно упал, однако бизнесмены все еще могут платить за аренду и обеспечить занятость сотрудников. «Сохранить малоформатную торговлю сейчас как никогда актуально. О каких «умных остановках» может идти речь?! Из-за них под закрытие в Новосибирске попадает более 600 НТО. В каждом павильоне работает 3-4 человека, всего более 2 тыс. Мэрия предполагает поставить 150 «умных остановок» с торговыми местами, что означает ликвидацию более 1,5 тыс. рабочих мест. Такова цена проекта «умных остановок», — сказала Наталия Кошелева. Она добавила, что киоски и павильоны сегодня являются самым безопасным для потребителя способом получить услугу или товар, в отличие от супермаркетов, где много покупателей.

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