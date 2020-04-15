Возобновят ли в Новосибирской области свою работу небольшие торговые предприятия non food сегмента?

Ассоциация малоформатной торговли рассмотрит обращение к властям Новосибирской области с предложением разрешить возобновление работы небольших торговых предприятий non food сегмента: магазинов по продаже одежды и обуви, бытовой химии, текстиля и других товаров.

Как рассказала «Континенту Сибирь» вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, рассматривается возможность предложения расширения списка торговых предприятий Новосибирска, которые могут возобновить работу. Речь идет о non food сегменте: магазинах одежды, бытовой химии и так далее. «Поступили предложения от магазинов, которые не торгуют продуктами питания и товарами первоочередной необходимости. Сегодня-завтра поступившую информацию сведем, обсудим и, вероятно, выступим с предложением открыть ряд торговых предприятий», — сказала вице-президент Ассоциации малоформатной торговли. Наталия Кошелева пояснила, что речь идет не о каких-то крупных магазинах, ТЦ, а о небольших торговых помещениях с отдельным входом, где можно обеспечить 1,5-2 метровое расстояние между покупателями, наличие не более 2-5 покупателей в зависимости от площади торгового зала, возможно торговлю навынос или по предварительной записи. Сейчас, по ее словам, многое из ассортимента таких магазинов – к примеру, обувь, одежду, косметику или постельные принадлежности — можно спокойно купить в супермаркетах, а небольшим торговым точкам их продавать запретили, закрыв их. «Мы должны проанализировать ситуацию и выяснить, даже не с юридической точки зрения, а с точки зрения здравого смысла – насколько увеличится риск, если открыть такие предприятия», — резюмировала Наталия Кошелева.

Она также рассказала о предложениях по поддержке ритейла в регионе в период ограничений, с которыми ранее к областным властям обратились представители малоформатной торговли. Напомним, бизнесмены предложили ввести временные моратории на снос нестационарных торговых объектов (НТО) и проведение конкурса на заключение концессионного соглашения на размещение «умных остановок», переоформить и продлить все договоры аренды и договоры на размещение НТО на срок не менее 5 лет без проведения торгов и предоставление ряда других преференций. По словам Наталии Кошелевой, обращение пока находится на рассмотрении. «Фактически мы уже получили косвенную поддержку минпромторга РФ. Министерство уже прописало в рекомендуемых мерах поддержки бизнеса мораторий на демонтаж НТО и снижение стоимости арендной платы», — пояснила Наталия Кошелева. По ее словам, покупательский трафик сейчас сильно упал, однако бизнесмены все еще могут платить за аренду и обеспечить занятость сотрудников. «Сохранить малоформатную торговлю сейчас как никогда актуально. О каких «умных остановках» может идти речь?! Из-за них под закрытие в Новосибирске попадает более 600 НТО. В каждом павильоне работает 3-4 человека, всего более 2 тыс. Мэрия предполагает поставить 150 «умных остановок» с торговыми местами, что означает ликвидацию более 1,5 тыс. рабочих мест. Такова цена проекта «умных остановок», — сказала Наталия Кошелева. Она добавила, что киоски и павильоны сегодня являются самым безопасным для потребителя способом получить услугу или товар, в отличие от супермаркетов, где много покупателей.

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