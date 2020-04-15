После того, как новосибирский Роспотребнадзор принял решение закрыть для посещения храмы и другие религиозные заведения, православные верующие составили петицию с требованием отменить этот запрет. И сегодня в ходе брифинга 15 апреля свою позицию по данному вопросу высказал глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Петиция на портале change.org адресована митрополиту Никодиму, губернатору области Андрею Травникову и прокурору Якову Хорошеву – его верующие просили проверить законность действий главы регионального Роспотребнадзора Натальи Ильиных.

«Призываем вас поддержать своих пастырей. Не оставить их один на один перед лицом творящегося беззакония. Нужно собираться всеми приходами, преодолевать кордоны, стучаться в двери храмов и умолять наших батюшек пустить свою паству на службу нашему Богу, – говорится в петиции. – Если на нас будут налагать штрафы, или не пускать в храмы – мы должны знать, что эти действия незаконны. Они противоречат и Конституции, и федеральным законам и постановлению Собора Русской Православной Церкви». На данный момент обращение подписало 530 человек.

Между тем на том же самом портале есть и другая петиция прямо противоположного характера. Она была создана сразу после того, как Андрей Травников и митрополит Никодим подписали совместное обращение к гражданам, в котором обещали «не чинить препятствий» при посещении храмов на Пасху.

15 апреля свою позицию по данному вопросу озвучил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов, который в целом поддержал идею храмы не открывать. «С точки зрения врача и эпидемиолога я считаю, что любые скопления людей опасны как возможные источники распространения заболевания. Мы пока держим ее под контролем и не хотим, чтобы ситуация изменилось в негативную сторону» – высказался министр.

Напомним, что накануне Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви призвала отнестись с пониманием к сложившейся обстановке и обещала, что все богослужения будут проводиться онлайн.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.