Почему сфере услуг разрешили возобновить работу в Новосибирской области?

По решению правительства Новосибирской области 13 апреля к работе приступили почти 70% предприятий малого и среднего бизнеса в сфере бьюти-индустрии, бытового обслуживания и других. «Континент Сибирь» узнал, что предшествовало решению правительства Новосибирской области, и чьи усилия внесли наибольший вклад в итоговый результат.

Перед лицом глубокого кризиса у руководителей организаций сферы красоты пришло понимание, что поодиночке никто не выживет. От активного обсуждения в социальных сетях, профессиональных чатах перешли к практическим действиям.

Как рассказала «Континенту Сибирь» основатель и владелец федеральной сети салонов лазерной эпиляции Laser Love, блогер Кира Долгова, на нее вышли представители местной ассоциации индустрии красоты с просьбой помочь в сборе подписей под петицией к губернатору региона. «Я человек социально ответственный, для меня важно помочь и поддержать коллег, поэтому за каких-то пару часов собрала всех владельцев бизнесов, кого знала, а кого не знала, нашла с помощью соцсетей, где у меня около 100 тысяч подписчиков, создала чат «Бьюти-сообщество НСК» и разместила там обращение с просьбой подписать петицию. Тут важно понимать, что речь шла не столько о спасении бизнеса, сколько о поддержке людей, ведь открывая салоны, мы в первую очередь даем людям работу, думаем о семьях наших сотрудников. Мы собрали подписи и направили губернатору», – сообщила предприниматель.

Помимо петиции, была составлено еще одно письмо на имя Андрея Травникова. Его инициатором стала совладелица «Парикмахерских графа Зубаровского» Анна Зубаровская: «У нас в WhatsApp еще до эпидемии была создана группа из почти ста руководителей салонов красоты, где мы общались на профессиональные темы. Там я и предложила подготовить письмо. Мы три дня работали над обращением к губернатору. В группах шло бурное обсуждение, на чем сделать акценты, что должно стоять во главе угла – просьба о налоговых преференциях или возможность открыть салоны и приступить к работе. Это было коллективное творчество. Подписи собирали при личных встречах, с каждым руководителем разговаривали о том, что они готовы брать на себя ответственность за соблюдение мер защиты».

По словам Анны Зубаровской, в итоге письмо было коротким и содержало несколько веских аргументов. Во-первых, в салонах красоты и парикмахерских всегда соблюдают санитарные правила и нормы (СанПиН). В любом из них есть дезинфицирующие средства, шкафы для стерилизации инструментов, лампы, обезоруживающие воздух, площадь на одного клиенты в помещении должна быть не менее 2 кв.м и так далее. Во-вторых, руководители приняли на себя дополнительные обязательства, такие как: сокращение числа посетителей, которые могут одновременно находиться в салоне (это можно регулировать через онлайн-запись), увеличение времени на одного клиента, чтобы мастер мог продезинфицировать рабочее место после его ухода, обязательное ношение масок и перчаток, влажная уборка помещения каждые два часа и другие защитные меры.

Представители бьюти-индустрии на основе СанПиНа разработали новый регламент для салонов красоты и парикмахерских, который был также направлен в правительство.

Активность представителей малого и среднего бизнеса не осталась не замеченной. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров принял у себя представителей инициативных групп и профессиональных ассоциаций. Среди приглашенных была и общественный советник губернатора, член Общественной палаты региона, владелица сети химчисток и прачечных Lelus de la France Ирина Хапко.

«На встречу в минпромторг пригласили представителей малого и среднего бизнеса, я представляла химчистки. Мы обсудили вопрос о необходимости возобновления работы, потому что люди в тайне всё равно работают, и их нельзя проконтролировать, а это еще хуже. Со своим специалистами я расширила регламент работы химчисток, мы прописали все вплоть до того, как будут одеты сотрудники, на каком расстоянии мы будем обслуживать клиентов, как протирать шкафы, устанавливать обеззараживающие лампы и так далее», – рассказала Ирина Хапко.

Затем, 8 апреля, состоялась встреча с заместителем губернатора Сергеем Сёмка. На ней присутствовали члены различных профессиональных бизнес-объединений Новосибирской области. Среди них – областное отделение «Опоры России», общественная организация «Деловая Россия», межрегиональная организация «Союз профессионалов индустрии красоты Сибири», Ассоциация малоформатной торговли России, Ассоциация переработчиков лома «Сиблом», сибирская федерация рестораторов и отельеров, представители ранее существовавшей Сибирской ассоциации автомобильных дилеров, предприятия сферы услуг, сервисного и бытового обслуживания населения.

Рассказывая о ходе этой встречи, Анна Зубаровская с беседе с «Континентом Сибирь» отметила, что одним из аргументов в пользу официального открытия салонов красоты и парикмахерских, стало то, что их руководители не могут дать гарантий, что мастера не пойдут по домам клиентов. «Люди в поисках заработка будут работать на дому, и мы не сможем контролировать, как они дезинфицируют инструменты, каково их самочувствие, каких клиентов обслужили. Только открыв салоны и парикмахерские можно хоть как-то контролировать эту ситуацию. У нас мастера – все с медицинскими книжками, проходят через контроль, измеряют температуру, расписываются в журнале, что у них хорошее самочувствие, обрабатывают руки и только после этого приступают к работе. Да, у нас будет меньше клиентов, но мы остаемся на плаву, а мастера хоть с какими-то деньгами. При этом мы минимизируем возможность распространения эпидемии», – отметила представитель инициативной группы бьюти-индустрии.

«Сергей Сёмка у нас спросил, ваши руководители готовы взять на себя личную ответственность за обеспечение санитарных норм? Мы подтвердили и гарантировали безукоризненное соблюдение всех правил. И приняли решение, что каждая организация напишет регламент, как он будет предоставлять услугу в период повышенной готовности. Мой регламент, в котором прописывалось, как предоставлять услуги, чтобы никто не пострадал и все были защищены, был взят за основу и адаптирован под себя представителями таких бизнесов, как складские помещения, автомойки и других. Эти документы после совещания были представлены в минпромторг и Роспотребнадзор, которые их согласовали», – рассказала Ирина Хапко.

В результате серьезной организационной работы, уже 11 апреля стало известно, что часть предприятий малого и среднего бизнеса могут возобновить свою работу. Разрешение не получили фитнес-центры, торговые предприятия и точки общественного питания.

«При принятии дальнейших решений мы будем опираться на эпидемиологическую ситуацию и ориентироваться, прежде всего, на безопасность жителей Новосибирской области. В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не представляется возможным. Однако диалог продолжится с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции», – отметил заместитель губернатора Сергей Сёмка.

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