Новосибирские волонтеры получили от Сбербанка 11 тысяч масок

Представители волонтерского движения «Волонтеры-медики», которые помогают пожилым людям на самоизоляции с покупкой жизненно необходимых продуктов, получили 11 тысяч защитных масок. Средства поступили в Новосибирскую область в рамках организованной Сбербанком акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

В общей сложности Сбербанк отправил в регионы России 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, которые оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Добровольцы доставляют продукты, товары первой необходимости и лекарства людям, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои дома.

«Многие пожилые люди, которые оказались в столь непредвиденной ситуации, нуждаются в лекарствах или продуктах питания, — комментирует региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Владимир Попов. — Наша первостепенная задача — обеспечить не только необходимую помощь в срок, но и безопасность как волонтеру, так и заявителю. Для этого мы постоянно обучаем десятки добровольцев, проводим инструктажи и тестирования, только после этого бригада волонтеров отправляется к пожилому человеку. Мы очень рады, что наблюдаем всё больше неравнодушных — как людей, так и компаний».

«То, что так много людей проявило инициативу на добровольных началах помогать в столь трудное время, вызывает восхищение, — отмечает заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Ольга Коновалова. — Волонтеры не просто оказывают помощь, они каждый раз идут на определенный риск, и чтобы свести его к минимуму, они должны быть обеспечены средствами защиты. Поэтому мы уверены, что поддержка от Сбербанка придется весьма кстати».

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