Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл оперативное совещание с главами регионов Сибири по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

В числе вопросов, которые были рассмотрены в рамках совещания, – формирование в регионах округа коечного фонда для инфицированных больных. В частности, наибольшие усилия в настоящее время направлены на создание резерва реанимационных коек, обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Сергей Меняйло отметил, что в короткие сроки следует завершить подготовку аппаратов, определить маршрутизацию перераспределения оборудования между медицинскими учреждениями. «Создаваемый коечный фонд для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией необходимо использовать с максимальной эффективностью», – добавил полпред.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на утро 15 апреля в регионах округа за всё время эпидемии зарегистрировано 355 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 63 подтверждены за последние сутки. Всего в регионах округа выздоровели 53 человека, под медицинским наблюдением находятся около 10,8 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения более 51,1 тысячи человек. За весь период эпидемии скончались три пациента с коронавирусом в Иркутской и Новосибирской областях.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Меняйло подчеркнул, что в сложившихся условиях важно приложить все возможные усилия для того, чтобы замедлить этот процесс и не допустить значительного роста числа заболевших.