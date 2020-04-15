УК «Кузбассразрезуголь» возглавляет разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для открытых горных работ в России. Компания провела первые общественные обсуждения проекта ГПС «Машинист бульдозера».

Компания разработала свои декомпозиции — структурные элементы — профстандарта рамках постоянной работы отраслевой группы, созданной на базе Ассоциации «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности».

Компания получила предложения по ГПС «Машинист бульдозера» от других предприятий открытой угледобычи — в общественных обсуждениях приняли участие восемь угольных компаний России.

«В результате мы должны получить документ государственного уровня, в котором будут учтены все нюансы специальности, – отмечает куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. — Возложенные на работника трудовые функции, выполняемые им производственные действия, знания и умения по одной и той же профессии на различных предприятиях могут различаться в зависимости от применяемых технологий и условий месторождения. Большое число участников обсуждения позволяет сделать профессиональный стандарт максимально унифицированным».

Разработка государственных профессиональных стандартов для работников угольной промышленности было одним из поручений президента Владимира Путина. Он дал это поручение по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов России в августе прошлого года.

«Кузбассразрезуглю» предложили возглавить разработку первых государственных профессиональных стандартов угольной отрасли в службе директора по персоналу ОАО «УГМК» и сейчас эта работа проводится при ее методическом сопровождении. Рабочая группа должна разработать стандарты для двух основных профессий при открытой разработке угля: «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора» до конца 2020 года. На основе ГПС будут разработаны единые квалификационные требования для работников всех предприятий отрасли и будут актуализированы образовательные программы для обучения персонала.

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